Desencallan el barco atascado en el canal de Suez y el tráfico se reanuda

El gigantesco buque carguero Ever Given , que estuvo atascado en el canal de Suez desde hace casi una semana e interrumpió gran parte del tráfico comercial que pasa por esta día, logró ser desencallado de una de las orillas y reflotado tras horas de intenso trabajo de dragado y remolque, anunciaron las autoridades.

"El almirante Osama Rabie, jefe de la Autoridad del Canal de Suez, anunció la reanudación del tráfico marítimo en el Canal de Suez", dijo la SCA en un comunicado, poco después de que los sitios de transporte mostraran que habían bloqueado una vez más la vía fluvial en diagonal.

Las embarcaciones intentaban desplazar el Ever Given, con bandera de Panamá, mientras se continuaba el dragado del fondo el canal, indicó la compañía Bernhard Schulte Shipmanagement, que gestiona el barco.

El Ever Given fue reorientado en un 80% en la "dirección correcta" , anunció Ossama Rabie, presidente de la empresa administradora del canal SCA, citado en un comunicado.

A medida que el nivel de las aguas crecía durante la noche, las horas dedicadas a cavar y excavar millones de toneladas de tierra alrededor del Ever Green dieron sus frutos, ya que el barco recuperó lentamente la flotabilidad , según las autoridades.

Tres días para reanudar el tráfico marítimo por el canal

Aunque el buque es vulnerable a sufrir daños en su posición actual, Shoei Kisen Kaisha Ltd., la firma propietaria del Ever Given, restó importancia a esas preocupaciones y señaló el lunes que el motor del barco es funcional y podría completar su ruta con normalidad cuando sea liberado.