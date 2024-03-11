Los misterios y los peligros que se ocultan dentro de los reactores derretidos de Fukushima 13 años después del desastre

Video ¿Son peligrosas para el resto del mundo las aguas de la planta de Fukushima vertidas al océano?

Un terremoto y un tsunami poderosos azotaron las costas del norte Japón hace 13 años. Casi 20,000 personas murieron, ciudades enteras fueron arrasadas y la central nuclear de Fukushima Daiichi quedó destruida, lo que generó profundos temores sobre la radiación que persisten hoy.

Mientras la nación celebra el aniversario, esto es lo que está sucediendo ahora en la planta y en las áreas vecinas.

PUBLICIDAD

¿Qué pasa actualmente dentro de los reactores de Fukushima y su combustible derretido?

El contenido de los tres reactores sigue siendo en gran medida un misterio. Por ejemplo, se sabe poco sobre el estado del combustible fundido o su ubicación exacta.

Alrededor de 880 toneladas de combustible nuclear permanecen dentro de los tres reactores dañados, y los funcionarios japoneses dicen que eliminarlo llevaría entre 30 y 40 años. Los expertos consideran que ese cronograma es demasiado optimista. La cantidad de combustible derretido es 10 veces mayor que la extraída de Three Mile Island tras el derretimiento parcial del núcleo en 1979.

Sondas robóticas han vislumbrado el interior de los tres reactores, pero su investigación se ha visto obstaculizada por fallos técnicos, alta radiación y otras complicaciones.

Es fundamental que los funcionarios comprendan los datos de los escombros derretidos para poder elaborar un plan para eliminarlos de forma segura. Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), la compañía que administra la planta, pretende obtener la primera muestra a finales de este año del reactor número 2, el menos dañado.

TEPCO ha estado intentando obtener la muestra utilizando un brazo robótico. Las autoridades han luchado por sacar el robot de entre los escombros y esperan que para octubre puedan utilizar un dispositivo más simple que parezca una caña de pescar.

El combustible del reactor número 1 más dañado cayó en su mayor parte desde el núcleo hasta el fondo de su recipiente de contención primaria. Una parte penetró y se mezcló con la base de hormigón, lo que hizo extremadamente difícil su eliminación.

PUBLICIDAD

En febrero, la planta realizó su primer vuelo con drones al recipiente de contención principal para investigar los escombros derretidos y examinar cómo cayó inicialmente el combustible desde el núcleo. Pero un segundo día de exploración fue cancelado porque falló un robot de transmisión de datos.

¿Cuál será el destino de la planta nuclear de Fukushima?

El gobierno se ha apegado a su objetivo inicial de desmantelar completamente el edificio para 2051, pero no ha definido qué significa eso.

La falta de datos, tecnología y planes sobre qué hacer con el combustible radiactivo fundido y otros desechos nucleares hace que sea difícil entender lo que le espera a la planta y las áreas circundantes cuando finalice la limpieza, según el jefe de la empresa de desmantelamiento de TEPCO, Akira Ono.

Los expertos creen que un calendario demasiado ambicioso podría provocar una exposición innecesaria a la radiación para los trabajadores de la planta y un daño ambiental excesivo.

¿Cómo fue el accidente nuclear de Fukushima?

El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9.0 provocó un tsunami que azotó las ciudades costeras del norte, en las prefecturas de Iwate, Miyagi y Fukushima.

El tsunami, que superó los 15 metros (50 pies) en algunas zonas, se estrelló contra la planta nuclear, destruyendo su suministro de energía y sus sistemas de refrigeración de combustible, y provocando fusiones en los reactores 1, 2 y 3.

Las explosiones de hidrógeno provocaron fugas masivas de radiación y contaminación en la zona.

PUBLICIDAD

El operador, Tokyo Electric Power Company Holdings, afirma que el tsunami no se podía anticipar. Investigaciones gubernamentales e independientes y algunas decisiones judiciales han dicho que el accidente fue el resultado de un error humano, negligencia en materia de seguridad, supervisión laxa por parte de los reguladores y colusión.

Desde entonces, Japón ha introducido normas de seguridad más estrictas y en un momento optó por una eliminación gradual de la energía nuclear. El gobierno del primer ministro Fumio Kishida revirtió esa política y aceleró el reinicio de reactores viables para mantener la energía nuclear como principal fuente de suministro de energía de Japón.

Un mortal terremoto del 1 de enero en la región central norte de Japón destruyó muchas casas y carreteras, pero no dañó una planta de energía nuclear inactiva. Aun así, generó preocupación de que los planes de evacuación actuales que se centran únicamente en las fugas de radiación pudieran resultar inviables.

La nación guardó un momento de silencio a las 14:46 horas.

En esta fotografía tomada durante el recorrido por la instalación de dilución y vertido de agua tratada para medios extranjeros, los periodistas son guiados junto con los tanques que contienen aguas residuales radiactivas tratadas, parte de la instalación para la liberación de agua radiactiva tratada al mar desde la central nuclear de Fukushima Daiichi. operado por Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), en la ciudad de Okuma, noreste de Japón, el domingo 27 de agosto de 2023. Imagen Eugene Hoshiko/AP

¿Qué pasó con la gente en la zona?

Alrededor de 20,000 de los más de 160,000 residentes evacuados en Fukushima aún no han regresado a sus hogares.

El trabajo de descontaminación antes de los Juegos Olímpicos de Tokio destinado a mostrar la recuperación de Fukushima condujo a la eliminación de algunas zonas prohibidas, pero aún quedan en siete de las 12 ciudades que habían estado total o parcialmente cerradas.

En Futaba, la ciudad más afectada y coanfitriona de la planta de Fukushima Daiichi, se abrió una pequeña área en 2022. Alrededor de 100 personas, o el 1.5% de la población anterior al desastre, han regresado a vivir. La otra ciudad anfitriona, Okuma, que junto con Futaba sacrificó parte de su tierra para construir un sitio de almacenamiento provisional para los residuos nucleares recogidos durante la descontaminación, ha visto regresar al 6% de sus antiguos residentes.

PUBLICIDAD

Las encuestas anuales muestran que la mayoría de los evacuados no tienen intención de regresar a sus hogares, citando la falta de empleos, escuelas y comunidades perdidas, así como preocupaciones por la radiación.

Los residentes que han expresado su preocupación por la radiación o la han relacionado con sus problemas de salud han sido atacados por dañar la reputación de Fukushima.

Las ciudades afectadas por el desastre, incluidas las de las prefecturas de Iwate y Miyagi, han experimentado fuertes caídas demográficas.

El gobernador de Fukushima, Masao Uchibori, dijo en NHK TV que un número creciente de jóvenes quiere mudarse a Fukushima para abrir negocios o ayudar en la reconstrucción, y expresó su esperanza de que regresen más residentes.

¿Cuál es la polémica por el agua radioactiva tratada?

En agosto pasado, Fukushima Daiichi comenzó a descargar agua tratada al mar y actualmente está liberando un cuarto lote de 7,800 toneladas de agua tratada. Hasta ahora, los resultados de los muestreos diarios de agua de mar han cumplido con los estándares de seguridad. El plan ha enfrentado protestas de los pescadores locales y de los países vecinos, especialmente China, que ha prohibido las importaciones de productos del mar japoneses.

Fukushima Daiichi ha tenido dificultades para gestionar el agua contaminada desde las fusiones de 2011. TEPCO dice que el inicio del proceso es un hito y que retirar los tanques es crucial para dejar espacio para las instalaciones necesarias a medida que avanza el desmantelamiento.

PUBLICIDAD

El agua de refrigeración contaminada se bombea, se trata y se almacena en unos 1.000 depósitos. El gobierno y TEPCO dicen que el agua se diluye con agua de mar masiva antes de ser liberada, lo que la hace más segura que los estándares internacionales.

¿Y la pesca local?

A pesar de los temores anteriores de que la descarga de agua perjudicaría aún más a la muy afectada industria pesquera de Fukushima, no han dañado su reputación a nivel nacional. La prohibición de China sobre los productos del mar japoneses, que afectó principalmente a los exportadores de vieiras en Hokkaido, aparentemente impulsó a los consumidores japoneses a comer más productos del mar de Fukushima.

El muestreo y el seguimiento por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica también han aumentado la confianza en el pescado local.

La pesca en Fukushima volvió a sus operaciones normales en 2021, y la captura local es ahora aproximadamente una quinta parte de su nivel anterior al desastre debido a una disminución en la población pesquera y tamaños de captura más pequeños.