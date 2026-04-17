Festivales de Música Cómo mantenerse bien y saludable en un festival de música Ha llegado la temporada de festivales de música: un momento para reunirse al aire libre con amigos, escuchar canciones, bailar y quizá incluso tener la oportunidad de codearse con músicos que te encantan. Aquí te decimos lo que hay que hacer para sobrevivir a los festivales

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“La música en vivo alimenta tu alma y te hace sentir verdaderamente vivo”, declaró Chris Bro, presentador del programa de radio “Next” en Maryland y fan de los festivales de música.

Aprovechar al máximo la experiencia también implica planificar con antelación ante posibles riesgos como el calor, la deshidratación y otros, según asistentes habituales a festivales y los profesionales médicos que los atienden.

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La buena noticia es que los festivales de música son más seguros que nunca, gracias a un mayor enfoque en el personal médico y el equipo disponibles en el lugar, dice Matt Friedman, director médico nacional de CrowdRx, una organización que brinda atención médica en más de 20 grandes festivales de música en todo el país cada año.

Cada festival conlleva su propio tipo de riesgo

Friedman explica que distintos tipos de festivales suelen tener distintos tipos de emergencias médicas. Mucho depende del tipo de música, la duración del festival y el calor.

“Los festivales de jazz tienden a tener una baja tasa de uso de servicios médicos, mientras que un evento de heavy metal tendrá más traumatismos contusos por las multitudes alborotadas e incidentes relacionados con el alcohol”, dice Friedman.

Añade que los festivales de música electrónica suelen tener multitudes amistosas, algunas de las cuales “en ocasiones se exceden o toman malas decisiones respecto al uso de drogas”. Los festivales de música clásica, en cambio, tienden a registrar más eventos cardíacos, dada la edad avanzada promedio en ese tipo de actos.

“Quieres divertirte, pero es muy importante mantenerte atento”, expresa Armelle Gloaguen, una música que asistió a festivales clásicos como Clearwater, fundado por Pete Seeger, y Woodstock ’94.

“Ve por la música, no por las drogas y el alcohol, si quieres recordarlo. “No aceptes comida ni bebidas de desconocidos y sé consciente de tus límites”, aconseja Gloaguen, propietaria de “Armelle for Kids”, que busca tender puentes entre culturas a través de la música.

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Conoce las reglas y descarga la aplicación

Las reglas de los festivales varían, así que antes de salir, revisa la situación del estacionamiento y la lista de lo que puedes llevar.

Por ejemplo, Coachella, el festival anual en Indio, California, no permite sillas, comida del exterior ni sombrillas. En Tanglewood, en el oeste de Massachusetts, los asistentes pueden llevar sillas y picnics, y las sombrillas están permitidas; simplemente no pueden medir más de 1,8 metros (6 pies) de ancho.

Descarga la aplicación del festival y lleva un cargador portátil para el teléfono.

Una vez allí, familiarízate con el terreno. Mantén a la vista la estación de enfriamiento y la carpa médica mientras decides dónde sentarte.

Cómo manejar el calor

“Ante todo, vemos muchas enfermedades relacionadas con el calor, ya que las temperaturas en el desierto pueden ser bastante altas y subir rápidamente”, dice Julie Puzzo, subdirectora médica del departamento de emergencias del JFK Memorial Hospital, cerca de Coachella. “Vemos de todo, desde calambres hasta deshidratación por calor, que puede ser mortal".

Recomienda hidratarse de manera constante con bebidas que contengan electrolitos.

Usa ropa por capas, un sombrero y otras prendas protectoras, y evita el consumo excesivo de alcohol. Elige protector solar que no sea en aerosol, ya que muchos recintos de festivales prohíben los aerosoles.

Friedman explica que los festivales donde el calor es un problema a veces cuentan con tanques móviles de inmersión en agua fría para enfriar a las personas rápidamente.

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En festivales de varios días, la desnutrición también puede ser un problema, agrega. “La gente funciona con adrenalina durante los primeros dos días, pero para el tercer día se da cuenta de que está deshidratada y agotada y no ha comido alimentos nutritivos desde que llegó, y esto agrava cualquier otra condición que pueda tener”.

Su principal consejo: quédate con tus amigos para que puedan cuidarse entre ustedes.

Deja las sandalias, los tacones y las chanclas en casa

Ambos médicos instan a los asistentes a usar calzado cómodo y cerrado, ya que ir a un festival puede implicar más caminata de la que imaginas. Además, puede haber piedritas o vidrios rotos en el suelo.

“Los tropiezos y las caídas son comunes, y vemos muchos esguinces y contusiones en los pies”, apunta Friedman.

Gafas, tapones para los oídos, quizá un inhalador

Para cualquiera propenso a problemas respiratorios, es buena idea llevar un inhalador, ya que los vientos polvorientos pueden causar dificultades para respirar, dice Puzzo.

Los problemas oculares, como las abrasiones corneales, no son raros en los festivales, señala Friedman, quien recomienda llevar gafas de sol grandes o incluso mascarillas si es probable que haya polvo.

Los recintos al aire libre también pueden tener muchos insectos, así que considera llevar repelente.

Greta Stamper, audióloga de Mayo Clinic en Jacksonville, Florida, recomienda proteger los oídos evitando pararse demasiado cerca de los altavoces y llevando tapones para los oídos.

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“También es útil hacer pausas durante los festivales para darles a tus oídos la oportunidad de descansar", dice Stamper. Tener algunos momentos más tranquilos durante el día puede ayudar a que tus oídos se recuperen”.

Stamper añade que, si notas que no escuchas bien o te empiezan a zumbar los oídos, tus oídos te están diciendo que el volumen es demasiado alto.

Y si vas con niños, Friedman sugiere darles protección adicional con auriculares que cubran toda la oreja, no solo tapones.

Ve a tu ritmo

Friedman sostiene: “Los festivales de música son un maratón, no una carrera de velocidad, así que sé sensato y cuídate”.

Mientras te relajas con amigos, es fácil tomarse unas copas de más a medida que avanza el día. Puzzo advierte que las drogas adquiridas en algunos eventos podrían no contener lo que la gente cree. Esto puede ser peligroso y lo es aún más si se combina con calor extremo y alcohol.

Disfruta el momento

No olvides, eso sí, encontrar alegría en la música y el ambiente.

Disfruta lo inesperado y el hecho de conectar con otras personas.