ÚLTIMA HORA mujer transgénero Atletas transgénero quedan excluidas de los Juegos Olímpicos: ¿Qué dice la nueva política del COI? No está claro cuántas, si es que hay alguna, atletas transgénero compiten a nivel olímpico. Ninguna mujer que haya sido asignada hombre al nacer participó en los Juegos de Verano París 2024.

Video Atleta transgénero demandó a su estado ante la Corte Suprema por veto a competir en deportes femeninos

Las atletas transgénero quedan excluidas de los Juegos Olímpicos después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) aprobara este jueves una nueva política de elegibilidad, que se alinea con la orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump sobre deportes femeninos, de cara a los Juegos de Los Ángeles 2028.

“El derecho a participar en cualquier evento de categoría femenina en los Juegos Olímpicos o en cualquier otro evento del COI, incluyendo deportes individuales y por equipos, queda limitado a mujeres biológicas”, indicó el Comité Olímpico Internacional, “determinadas mediante una prueba única del gen SRY”.

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Esas pruebas estuvieron en vigor de 1968 a 1996.

No está claro cuántas, si es que hay alguna, atletas transgénero compiten a nivel olímpico. Ninguna mujer que haya sido asignada hombre al nacer participó en los Juegos de Verano París 2024.

¿Qué dice la nueva política del COI?

La política de elegibilidad que se aplicará a partir de los Juegos de Los Ángeles en julio de 2028 “protege la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina”, señaló el COI.

“No es retroactiva y no se aplica a programas deportivos recreativos o de base”, agregó la organización, cuyo Estatuto Olímpico establece que el acceso a la práctica deportiva es un derecho humano.

Tras una reunión de su junta ejecutiva, el Comité Olímpico Internacional publicó un documento de política de 10 páginas que también restringe la participación de atletas femeninas como la corredora y doble campeona olímpica Caster Semenya, con condiciones médicas conocidas como diferencias en el desarrollo sexual, o DSD.

El COI y su presidenta, Kirsty Coventry, buscaban una política clara en lugar de seguir aconsejando a las federaciones deportivas, que previamente habían redactado sus propias normas.

El COI y la elegibilidad femenina

Coventry inició una revisión sobre “la protección de la categoría femenina” como una de sus primeras decisiones importantes en junio pasado, siendo la primera mujer en liderar el organismo olímpico en sus 132 años de historia.

La elegibilidad femenina fue un tema central en la elección del COI del año pasado, con siete candidatos, cuando los principales rivales de Coventry prometieron una política más estricta sobre este asunto.

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Antes de los Juegos Olímpicos París 2024, tres deportes de primer nivel —atletismo, natación y ciclismo— ya aprobaron normas que excluyen a mujeres trans que hayan pasado por la pubertad masculina.

El documento del COI detalla su investigación, señalando que nacer hombre confiere ventajas físicas que se mantienen.

“Los hombres experimentan tres picos significativos de testosterona: en el útero, en la mini-pubertad de la infancia y al iniciar la pubertad adolescente hasta la adultez”, indica el texto.

El documento añade que esto da a los hombres “ventajas individuales basadas en el sexo en el rendimiento deportivo en disciplinas que dependen de fuerza, potencia y/o resistencia”.

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