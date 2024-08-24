Arrestan en Francia al CEO de Telegram por delitos vinculados a "falta de moderación" de la plataforma

La policía francesa arrestó al director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, en un aeropuerto cerca de París bajo una orden judicial por delitos derivados de la falta de moderación y filtros que es característica de la popular aplicación de mensajería, dijeron funcionarios.

El multimillonario franco-ruso, de 39 años, fue detenido en el aeropuerto de Le Bourget, al norte de la capital francesa, el sábado por la tarde, dijo a la AFP uno de los funcionarios, que habló bajo condición de anonimato.

De acuerdo con la televisora francesa BFMTV, la agencia antifraude de Francia, el ejecutivo fue arrestado después de que llegó al aeropuerto de Bourget en un vuelo procedente de Azerbaiyán.

El medio de comunicación dijo que Durov era buscado bajo una orden de arresto debido a la falta de moderación en Telegram, lo que derivó en que su plataforma fuera utilizada para lavar dinero, tráfico de drogas y compartir contenido relacionado con la pedofilia.

Según BFMTV, el ejecutivo había evitado pisar suelo francés ante las acusaciones que pesan en su contra.

Duvrov huyó de Rusia en 2014 tras negarse a censurar críticos del Kremlin

Durov huyó de Rusia en 2014 luego de que el gobierno de ese país le demandara censurar comunidades de la oposición en la plataforma digital llamada VK.

El dueño de Telegram vendió la plataforma VK tras el intento de censura del Kremlin.

La plataforma Telegram se ha convertido en uno de los medios de comunicación más populares en Rusia tras la invasión de ese país en Ucrania.

Incluso, Telegram es ampliamente utilizada por el gobierno ruso para difundir sus logros sobre las acciones bélicas en contra de Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy y sus funcionarios también la utilizan ampliamente.

En medio del flujo informativo en esa plataforma también ha proliferado la desinformación y la circulación de noticias falsas sobre la guerra, en parte por la falta de moderación en Telegram.

