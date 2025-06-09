Bárbara se convierte en el primer huracán de la temporada en el Pacífico; derramaría fuertes lluvias en varios estados de México

Bárbara se fortaleció este lunes y se convirtió en el primer huracán de la temporada en el este del Pacífico. El Centro Nacional de Huracanes (CNH) informó que las marejadas a causa del ciclón afectarán partes de la costa del suroeste de México en los próximos días.

Esas marejadas pueden poner en peligro la vida, agregó.

El huracán se ubicaba unas 155 millas (245 kilómetros) al suroeste de Manzanillo, México. Sus vientos sostenidos máximos eran de 75 millas por hora (120 kilómetros por hora). Se movía en dirección noroeste a 10 millas por hora.

No había por el momento advertencias ni avisos en pie. Pero se espera que el huracán derrame fuertes lluvias en las áreas costeras de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, con probabilidades de inundaciones.

Mientras tanto, la tormenta tropical Cosme se fortaleció un poco este lunes, pero seguía lejos de la costa de México, unas 630 millas al suroeste de Baja California.

Esta madrugada registraba vientos sostenidos máximos de 50 millas por hora y se movía en dirección noroeste a 9 millas por hora. Se espera que Cosme se acerque a la fuerza de huracán este lunes y que su velocidad de traslación se acelere entre el martes y miércoles.

