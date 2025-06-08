Se forma la tormenta Bárbara frente a la costa suroeste de México

La tormenta tropical Bárbara se ha formado frente a la costa suroeste de México, informó este domingo el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) en Miami. No se han emitido alertas ni avisos costeros por el momento.

De acuerdo con el boletín de las 3:00 am, Bárbara se encontraba en ese momento unas 180 millas al sur-suroeste de Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a unas 12 millas por hora).

PUBLICIDAD

Los vientos máximos sostenidos eran de unos 45 mph, con ráfagas más intensas. Se espera que la tormenta se fortalezca y se convierta en huracán el lunes, aunque luego debería comenzar a debilitarse, agregó la agencia.

Cono de trayectoria de la tormenta tropical Bárbara. Imagen Centro Nacional de Huracanes (NHC).



Se esperan acumulaciones de lluvia de entre 2 y 4 pulgadas, con cantidades de hasta 6 pulgadas en zonas aisladas, en partes de los estados mexicanos de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco hasta el lunes. Las lluvias podrían provocar inundaciones y deslizamientos de tierra.

El centro de huracanes advirtió que el oleaje que afectará a zonas de la costa suroeste de México durante los próximos días podría generar condiciones de resaca y corrientes de resaca que ponen en peligro la vida.

Además de la tormenta tropical Bárbara, en el mapa se aprecia otro sistema de baja presión, identificado como EP91 y situado unas 600 millas al suroeste de la costa suroeste de México, no muy lejos de Bárbara.

"Se espera un mayor desarrollo de este sistema, y es probable que se forme una depresión tropical o una tormenta tropical más tarde hoy o esta noche, mientras se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de entre 5 y 10 mph", indicó el NHC.

Mira también: