Tormenta tropical Erin amenaza con dejar fuertes lluvias en Puerto Rico este mismo viernes

La tormenta tropical Erin, que debe convertirse en el primer huracán de la temporada en el Atlántico, amenaza con dejar fuertes lluvias en Puerto Rico este mismo viernes, según el Centro Nacional de Huracanes.

"Se espera que Erin produzca áreas de fuertes lluvias a partir de este viernes y a lo largo del fin de semana a lo largo de las Islas Leeward, las Islas Vírgenes y en sur y este de Puerto Rico", advirtió el NHC en su boletín de las 8:00 a. m. hora del Este.



El NHC insistió en que en Puerto Rico estén atentos a la evolución de Erin, ya que la previsión es que las lluvias causadas por las bandas exteriores de Erin sean de 2 a 4 pulgadas, con zonas localizadas de hasta 6 pulgadas.

"Estas lluvias pueden acusar inundaciones repentinas aisladas, inundaciones en núcleos urbanos, además de deslizamientos de tierras y lodos", agregó.

El pronóstico del NHC incluye fuertes marejadas en el norte de las islas de sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico a lo largo del fin de semana. Esto se extenderá a la costa este de Estados Unidos la próxima semana.

"Es probable que este oleaje cause olas y corrientes de resaca potencialmente mortales", agrega.