Erin se convierte en el primer huracán de 2025 en el Atlántico

Erin se convirtió este viernes en el primer huracán de la temporada 2025 y los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes (CNH) indican que se convertirá en un poderoso ciclón este el fin de semana.

Los meteorólgos en EEUU no creen que toque tierra en la Costa Este, pero sí generará un impacto en el clima, como oleaje fuerte y corrientes de resaca en la cuenca del Atlántico, con potencial de tormenta tropical en Puerto Rico y las islas de Sotavento.

Además amenaza con dejar fuertes lluvias en Puerto Rico este mismo viernes, según el CNH.

Fuertes marejadas y olas de hasta 15 pies

"Se espera que Erin produzca áreas de fuertes lluvias a partir de este viernes y a lo largo del fin de semana en las islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y en el sur y este de Puerto Rico", advirtió el CNH en su boletín de las 8:00 am hora del este.



El CNH insistió en que en Puerto Rico deben estar atentos a la evolución de Erin, ya que la previsión es que las lluvias causadas por las bandas exteriores de Erin sean de 2 a 4 pulgadas, con zonas localizadas de hasta 6 pulgadas.

"Estas lluvias pueden acusar inundaciones repentinas aisladas, inundaciones en núcleos urbanos, además de deslizamientos de tierras y lodos", agregó.

El pronóstico del CNH incluye fuertes marejadas en el norte de las islas de sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico a lo largo del fin de semana. Esto se extenderá a la costa este de Estados Unidos la próxima semana.

"Es probable que este oleaje cause olas y corrientes de resaca potencialmente mortales", agrega.

Se espera que peligrosas olas de hasta 15 pies y corrientes de resaca afecten la costa este de Estados Unidos la próxima semana, con olas de hasta 15 pies en partes de la costa de Carolina del Norte que podrían causar erosión de las playas, según Accuweather.

El centro de Erin estaba ubicado a esa hora a unas 500 millas al este de las islas de Sotavento y, con rachas de viento de 70 millas por hora, se trasladaba hacia el oeste-noroeste a 17 mph.

Erin se convertirá en un poderoso huracán de categoría 4

El especialista en huracanes y experto en marejadas ciclónicas, Michael Lowry, afirmó que se pronostica que Erin eventualmente dará un giro brusco hacia el noreste, lo que lo colocaría en una trayectoria entre Estados Unidos y Bermudas.

"Los pronósticos para la próxima semana aún mantienen al este de EEUU a salvo", declaró.

Se pronostica que Erin, el primer huracán de la temporada atlántica, se convertirá en una gran tormenta de categoría 3 a finales de este fin de semana.

El CNH señaló que "aún existe incertidumbre sobre los impactos que Erin podría tener en partes de las Bahamas, la costa este de Estados Unidos y Bermudas a largo plazo".

Se pronostica que Erin se convertirá en un poderoso huracán de categoría 4 a medida que avanza por aguas muy cálidas en el Atlántico abierto. Las temperaturas del agua en la superficie y a cientos de pies de profundidad son varios grados más altas que el promedio histórico, dijo Alex DaSilva, experto principal en huracanes de Accuweather.

Erin es la quinta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre.

Se espera una vez más que la temporada de este año sea inusualmente intensa. El pronóstico prevé de seis a diez huracanes, de los cuales entre tres y cinco alcanzarán la categoría de huracán mayor con vientos de más de 177 km/h (110 mph).

Con información de AP.

