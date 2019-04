Devoran al perro del youtuber Logan Paul: los coyotes en Los Ángeles se están alimentando de mascotas

Poco minutos después recibió la llamada con la mala noticia: a Kong se lo había llevado el coyote. No pudieron hacer nada para impedirlo, todo pasó muy rápido, en menos de 15 segundos. Desesperado, preguntó dónde estaba su cuerpo y emprendió el regreso a casa, que estaba a unos 30 minutos del lugar donde cenaba. Pero no quedó ni rastro de su perro.

"No tenía ni una posibilidad. Mierda. Odio lo inocente que era y que no tenía ni idea de lo que estaba pasando: estaba al otro lado de la reja literalmente ladrándole a los coyotes, burlándose de ellos, pero él nunca ha sabido lo que es el peligro, no tiene depredadores aquí", lamentó Paul en un video de YouTube en el que explicó cómo murió Kong.