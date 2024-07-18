Acusan a exanalista de la CIA de espiar para Corea del Sur a cambio de objetos de lujo

Un gran jurado en Nueva York acusó formalmente a una exanalista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de actuar como espía para Corea del Sur a cambios de bolsos, regalos y comidas en restaurantes de lujo.

Sue Mi Terry, de 54 años, enfrenta dos cargos por no registrarse como agente extranjero y conspiración para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros.

Funcionarios federales sostienen que Terry actuó como agente del gobierno de Corea del Sur durante más de una década.

Terry también se desempeñó previamente como alta funcionaria del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

La separan de su puesto como investigadora

El Consejo de Relaciones Exteriores, un grupo de expertos en el que Terry trabaja como investigadora principal sobre Asia, la separó del cargo sin derecho a sueldo.

El consejo también eliminó el perfil de Terry del sitio web de la organización.

Terry niega los cargos. Su abogado, Lee Wolosky, dijo a la BBC que las acusaciones contra su clienta eran “infundadas”.

La carrera de Terry en el gobierno federal

Originaria de Corea del Sur, Terry se mudó a los EEUU a los 12 años, según su empleador anterior en la Universidad de Columbia.

Obtuvo un doctorado en el 2001 en la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia de la Universidad Tufts, una importante escuela de relaciones internacionales de Massachusetts. Terry regularmente ofrecía conferencias en inglés y coreano.

Terry se desempeñó como analista senior de la CIA entre 2001 y 2008, antes de ocupar diversos puestos en el gobierno federal, incluido el de Directora para Corea, Japón y Asuntos Oceánicos en el Consejo de Seguridad Nacional durante las administraciones de George W. Bush y Barack Obama.

Recibió un abrigo Dolce & Gabbana y un bolso Louis Vuitton a cambio del espionaje

En la acusación de 31 páginas contra Terry, los fiscales sostienen que ella admitió ante agentes del FBI en una entrevista voluntaria en 2023 que era una "fuente" del Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur.

La acusación formal alega que el gobierno de Corea del Sur le regaló a Terry un abrigo Dolce & Gabbana de 2,845 dólares, un bolso Louis Vuitton de 3,450 dólares y le sufragó comidas en restaurantes de lujo.

La acusación también establece que el gobierno coreano le dio 37,000 dólares y elaboró un plan para ocultar la fuente de los fondos, colocándolos finalmente en un fondo de donaciones en el grupo de expertos donde ella trabajaba.