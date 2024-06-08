Los amenazaba con deportarlos si renunciaban: declaran culpable al dueño de una cadena de pizzerías que explotaba a indocumentados

Video Acusan a un hombre de abusar sexualmente de una inmigrante indocumentada y exigirle fotos de su hija desnuda

Stavros Papantoniadis, propietario de las sucursales Stash's Pizza en el área de Boston, fue condenado el viernes por trabajos forzados, utilizar violencia física y amenazas de represalias o deportación contra sus empleados, que eran inmigrantes indocumentados, para obligarlos a trabajar largas horas, a veces siete días a la semana.

De acuerdo con los fiscales, Papantoniadis, del suburbio de Westwood, en Boston, tenía poco personal en sus pizzerías y contrataba deliberadamente a trabajadores sin estatus migratorio para trabajar durante 14 o más horas por día.

Vigilaba a los trabajadores con cámaras, a las que accedía desde su teléfono móvil, y los degradaba, insultaba y acosaba constantemente, dijeron los fiscales.

El jurado encontró que Papantoniadis obligó o intentó obligar a cinco hombres y una mujer a trabajar para él y cumplir con exigencias excesivas en el lugar de trabajo mediante abusos violentos, haciéndoles creer que las lastimaría físicamente o haría que los deportaran.

Papantoniadis fue declarado culpable de tres cargos de trabajo forzado y tres cargos de intento de trabajo forzado. Su sentencia está programada para el 12 de septiembre. Los cargos por estos dos delitos prevén cada uno una sentencia de hasta 20 años de prisión, hasta cinco años de libertad supervisada, una multa de hasta 250,000 dólares y restitución.

"El veredicto de culpabilidad de hoy envía un poderoso mensaje a los empleadores abusivos de que nunca se tolerará la explotación de los empleados mediante el miedo y la intimidación", dijo el fiscal federal interino Joshua Levy. "Espero que este veredicto también alerte a otros que pueden ser víctimas de explotación y daño por empleadores, que el gobierno federal no se quedará de brazos cruzados”.

Intentó ahorcar a un empleado que renunció

Los fiscales dijeron que cuando una víctima trató de alejarse, Papantoniadis lo persiguió por la Ruta 1 en Norwood y luego lo denunció falsamente a la policía local para que regresara al trabajo.

Cuando otras víctimas expresaron por separado sus intenciones de renunciar, Papantoniadis le dijo a una de las víctimas que lo mataría y llamaría a las autoridades de inmigración; y amenazó a otro trabajador diciéndole que sabía dónde vivía la víctima.

En otro episodio, cuando se enteró de que un trabajador planeaba renunciar, lo estranguló, lo que provocó que el trabajador huyera de la pizzería y corriera hacia un lugar seguro en el estacionamiento.

“Stavros Papantoniadis infundió miedo a sus empleados. Les pagó mal y los amenazó, algunos con temor a ser arrestados y muchos con abuso físico. Hoy, el jurado vio las indignidades a las que fueron sometidos sus empleados y encontró a Papantoniadis culpable de violaciones de trabajo forzoso”, dijo Michael J. Krol, agente especial a cargo de investigaciones

Un abogado que representa a Papantoniadis dijo que él y su cliente respetan el veredicto del jurado.

"Sin embargo, estamos extremadamente decepcionados de que hayan dado crédito al testimonio de las víctimas y hayan pasado por alto sus motivos, que eran obtener un estatus legal aquí en nuestro país", dijo Carmine Lepore.

Papantoniadis es el propietario y operador de Stash's Pizza, una cadena de pizzerías que tiene ubicaciones en Dorchester y Roslindale, y anteriormente tuvo pizzerías en Norwood, Norwell, Randolph, Weymouth y Wareham.

