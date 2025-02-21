Trump deportó en su primer mes unas 37,660 personas (menos que el promedio mensual de 57,000 de Biden). Despide al jefe de ICE

Video Director interino de ICE, Caleb Vitello, es destituido por la administración Trump: esto se sabe

El gobierno de Trump deportó a 37,660 personas durante su primer mes en el cargo, según datos del Departamento de Seguridad Nacional revelados por Reuters, mucho menos que el promedio mensual de 57,000 expulsiones y devoluciones en el último año completo de la administración de Joe Biden.

La cifra se conoce el mismo día en que Trump destituyó a Caleb Vitello, director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y principal encargado de hacer cumplir los planes de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados prometidos por el presidente.

PUBLICIDAD

El ejecutivo no reveló el motivo por el que Vitello, un funcionario de carrera con más de dos décadas de experiencia en ICE y que había sido elegido para el cargo por el propio Trump, fue reasignado en sus funciones.

Sin embargo, medios de comunicación reportaron las preocupaciones de diversas fuentes y funcionarios de la Casa Blanca, quienes han expresado su frustración con el ritmo de las deportaciones que consideran insuficiente.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, explicó en un comunicado este viernes que Vitello "ya no está en un rol administrativo, sino que está supervisando todas las operaciones de campo y policiales: encontrar, arrestar y deportar a migrantes ilegales, lo cual es una prioridad importante para el presidente y la secretaria (Kristi) Noem".

La decisión se produce a poco más de un mes del inicio del nuevo mandato de Trump, que se ha enfocado que tiene en el tema de la inmigración y su objetivo de deportaciones masivas.

A inicios de febrero, otros dos altos cargos de ICE fueron destituidos. Se espera que el gobierno estadounidense anuncie pronto un nuevo director interino y amplíe el personal dedicado a inmigración, según The Wall Street Journal.

Vitello es un funcionario de carrera de ICE, quien ocupaba el cargo de subdirector de Armas de Fuego y Programas Tácticos antes de ser nombrado director en funciones. También desarrolló su labor en el Consejo de Seguridad Nacional.

ICE no ha tenido un líder confirmado por el Senado en años.

El zar de la frontera dijo que el número de indocumentados detenidos no era suficiente

ICE es la agencia clave encargada de llevar a cabo la promesa del presidente de realizar deportaciones masivas de personas que permanecen de manera ilegal en EEUU.

PUBLICIDAD

La semana pasada, Tom Homan, el zar fronterizo de la Casa Blanca encargado de liderar la agenda de inmigración de Trump, dijo que los arrestos dentro de EEUU —a diferencia de las personas detenidas al cruzar la frontera— son aproximadamente el triple que los realizados en esta misma fecha del año pasado, durante la presidencia de Joe Biden.

Sin embargo, dijo que aún no era suficiente. “No estoy satisfecho,” dijo Homan. “Tenemos que conseguir más".

Homan dijo que había hablado con los responsables de ICE sobre el número de personas que habían sido liberadas de la custodia de inmigración. De ahora en adelante, dijo, nadie sería liberado sin la aprobación de los principales responsables de ICE.

“El número de liberaciones era inaceptable,” dijo Homan, “y eso se ha solucionado", concluyó.

Mira también: