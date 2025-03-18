Jasmine Mooney, actriz canadiense de American Pie, fue detenida por ICE y pasó 12 días en celdas migratorias: "Nunca vi algo tan inhumano"

Video Canadá y la Unión Europea responden a los aranceles de Trump: imponen nuevas tarifas a productos de EEUU

La actriz y empresaria canadiense Jasmine Mooney, quien apareció en la secuela del filme American Pie, denunció que fue sometida a un trato “inhumano” por 12 días en centros de detención migratoria en la frontera entre México y Estado Unidos.

Mooney dijo a distintos medios de comunicación que tras viajar el 3 de marzo a la frontera entre Tijuana, Baja California, y San Ysidro, California, fue arrestada por presentar documentación incompleta en una solicitud de visa de trabajo.

Según Mooney, ella acudió a ese punto fronterizo para volver a aplicar por una visa luego de que su visa anterior fue revocada recientemente.

Mooney explicó a medios que viajó a ese punto en la frontera entre México y Estados Unidos para reaplicar por la visa aconsejada por su abogado migratorio. La visa anterior que fue revocada la había obtenido en ese mismo sitio, dijo Mooney.

“Nunca había visto algo tan inhumano”, dijo Mooney desde su celda migratoria

Sin embargo, Mooney dijo que fue arrestada en San Ysidro y permaneció detenida por tres días en una celda de ese punto fronterizo. Luego fue transferida de forma abrupta a otro centro de detención en Arizona, sin explicaciones de por medio.

En una entrevista con la cadena estadounidense ABC, Alex Eagles, madre de Mooney, dijo que eventualmente fueron enterados de que Mooney fue sacada por la madrugada de su celda en California y transferida a otro centro de detención en Arizona.

En una llamada desde el centro de detención de San Luis Obispo, Mooney había dicho a ABC que estaba confundida sobre las razones por las que fue arrestada y que los agentes migratorios tampoco sabían qué decirle.

“Cada guardia que me ve me dice: ‘¿Qué haces aquí? No lo entiendo. Eres canadiense. ¿Cómo estás aquí?’”, narró ABC días antes de su liberación.

En esa entrevista, Mooney, quien también es cofundadora de la marca de bebidas Holy! Water, narró las condiciones en las se encontraba junto a decenas de personas detenidas.

“Nunca en mi vida había visto algo tan inhumano. Me metieron en una celda y tuve que dormir en una colchoneta sin manta ni almohada, con papel de aluminio envuelto sobre mi cuerpo como si fuera un cadáver durante dos días y medio”.

Eagles, madre de la actriz, también había denunciado las malas condiciones en las que se encontraba su hija. Eagles dijo que cada vez que su hija fue transferida fue esposada y encadenada.

“Están alojados juntos en una sola celda de hormigón, sin luz natural, con luces fluorescentes que nunca se apagan, sin colchonetas, sin mantas y con instalaciones sanitarias limitadas”, dijo a ABC.

“Hace tiempo que no duermo ni como bien”, dijo Mooney a los reporteros tras su liberación

Luego de que finalmente fue transferida nuevamente de Arizona a California tras su liberación, Mooney regresó a Vancouver, Canadá, donde actualmente reside y opera varios negocios.

Mooney fue recibida el domingo en el aeropuerto internacional de Vancouver por la prensa y familiares.

“Hace tiempo que no duermo ni como bien, así que simplemente estoy haciendo lo que puedo”, declaró a los reporteros en el lugar.

Ahí dio más detalles de lo que pasó durante sus 12 días de detención.

“No le deseo a nadie que pase por algo así”, dijo Mooney. “Nadie merece pasar por eso.No he podido hablar con nadie en 12 días, nadie me dijo nada. Todo fue muy surreal, estoy muy feliz de estar de vuelta”.

Mooney dijo que durante su arresto conoció a unas 100 mujeres, algunas de las cuales llevaban varios meses en ese lugar.

“Fue muy difícil los primeros días, pero cuando logré conocer a la gente que está ahí adentro y escuché todas sus historias y cuánto tiempo llevaban ahí, me dije ‘no tengo permitido sentir lástima por mí misma’”.

La actriz reiteró que su arresto fue confuso y que aún trataba de entender lo que había pasado.

“No me dieron ninguna indicación de lo que iba a pasar”, declaró.“Fue una situación muy confusa, y no tengo idea de lo que realmente pasó”.

