ICE detiene violentamente a un padre frente a la guardería de su hijo: "Traumatizante para la familia y los demás niños"

El arresto de un padre frente a un colegio preescolar de un suburbio de Portland, Oregon, ha generado conmoción debido a que los agentes de ICE rompieron la ventana de su automóvil para detenerlo frente a niños, familias y trabajadores del centro.

“Siento que una guardería, que es donde se cuida a los niños pequeños, debería ser un lugar seguro”, señaló Natalie Berning después de dejar a su hija en el Montessori en Beaverton el viernes por la mañana. “No solo es traumatizante para la familia, también lo es para todos los demás niños”.

PUBLICIDAD

Mahdi Khanbabazadeh, un quiropráctico de 38 años y ciudadano de Irán, fue detenido inicialmente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el martes, cuando llevaba a su hijo a la escuela. Tras preguntar si podía dejar al niño primero, siguió conduciendo y llamó a su esposa para contarle lo sucedido, informó la mujer, quien habló bajo condición de anonimato por preocupaciones de privacidad para ella y su hijo pequeño.

Su esposa se apresuró a llegar a la escuela, sacó a su hijo del automóvil y lo llevó adentro del centro escolar. Khanbabazadeh se quedó en el vehículo en el estacionamiento y preguntó si podía moverse a un lugar fuera de los terrenos de la escuela por consideración a los niños y las familias, afirmó su esposa. Salió del estacionamiento, se dirigió a la calle y comenzó a abrir la puerta del automóvil para salir cuando los agentes rompieron la ventana y lo detuvieron, según su esposa.

Kellie Burns, quien tiene dos hijos que asisten al preescolar, dijo que su esposo estaba allí y escuchó el vidrio romperse. “Más que nada, queremos expresar lo innecesariamente violento e inhumano que fue esto”, manifestó. “Todos se sintieron impotentes. Todos estaban asustados”.

ICE dijo que detuvo a Khanbabazadeh porque excedió la duración de su visa, lo que su esposa niega.

“Los agentes intentaron arrestar a Khanbabazadeh en una parada de tráfico cuando solicitó permiso para dejar a su hijo en la guardería”, dijo ICE en un comunicado. “Los agentes le permitieron dirigirse al estacionamiento de la guardería donde dejó de cooperar, se resistió al arresto y se negó a salir de su vehículo, lo que hizo que los agentes del ICE ingresaran rompiendo una de las ventanas para completar el arresto”.

Video Más violencia, nuevos perfiles, con agentes y autos camuflados: las nuevas detenciones de ICE

Niños pequeños presenciando arrestos violentos de ICE

Las autoridades de inmigración han aumentado drásticamente los arrestos en todo el país desde mayo. Poco después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo en enero, su gobierno levantó las restricciones para realizar arrestos de inmigración en escuelas, centros de salud y lugares de culto, generando temor sobre ir sitios que antes se consideraban espacios seguros.

PUBLICIDAD

En junio, tras los ataques del Ejército estadounidense en Irán, las autoridades anunciaron con orgullo los arrestos de inmigrantes iraníes, algunos de los cuales se establecieron en Estados Unidos hace mucho tiempo.

La esposa de Khanbabazadeh dijo que él siempre ha mantenido un estatus legal. Después de que él llegara al país con una visa de estudiante válida y se casaran, dijo, presentaron todos los documentos requeridos para ajustar su estatus y esperaban una decisión final tras su entrevista para la tarjeta de residencia hace meses.

Khanbabazadeh está detenido en la instalación de ICE en Tacoma, Washington, declaró su esposa.

Guidepost Global Education, que supervisa la escuela Montessori, calificó el incidente como “profundamente perturbador”.

“Entendemos que este incidente plantea preguntas más amplias sobre cómo las acciones de las fuerzas del orden se intersectan con los entornos escolares”, dijo en un comunicado su CEO, Maris Mendes. “No se nos escapa lo aterrador y confuso que esta experiencia pudo haber sido para los involucrados, especialmente para los niños pequeños que pudieron haberlo presenciado mientras llegaban a la escuela con sus padres”.

Los padres dijeron que quieren apoyar a la familia y a los maestros. “Sabemos que está sucediendo en todo el país, por supuesto, pero nadie está preparado para que su preescolar (...) tenga que lidiar con esto”, señaló Burns. “Realmente ha sido una pesadilla”, acotó.

Mira también: