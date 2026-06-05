Inmigración Drama en el Caribe: rescatan a 240 migrantes haitianos de una embarcación que estaba a punto de hundirse El 31 de mayo, las autoridades costeras y migratorias recibieron la alerta de una embarcación que podía hundirse con 240 haitianos a 15 millas de las Islas Turcas y Caicos. Para prevenir la catástrofe, coordinaron el rescate con las autoridades del archipiélago caribeño bajo jurisdicción británica

Video El dramático rescate de 13 personas que naufragaron en las costas de Florida

Una acción conjunta entre fuerzas estadounidenses y de las Islas Turcas y Caicos logró el rescate de 240 migrantes de origen haitiano que se encontraban a bordo de una embarcación clandestina en peligro inminente de naufragio.

El incidente ocurrió el pasado 31 de mayo a unas 15 millas del archipiélago caribeño, según informaron en un comunicado oficial la Guardia Costera de los EE. UU. (USCG) y la División de Operaciones de Aire y Mar de la Patrulla Fronteriza.

Los operadores del centro de mando del Distrito Sureste de la Guardia Costera recibieron un informe sobre un viaje ilegal de migrantes. Imagen United States Coast Guard



La alerta se encendió cuando los operadores del Centro de Mando del Séptimo Distrito de la Guardia Costera en Miami recibieron el reporte de que la barca, severamente sobrecargada, estaba comenzando a hundirse.

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Para evitar una tragedia marítima, el Centro de Mando desvió una aeronave de la base 144. La tripulación aérea logró localizar la posición exacta de la balsa y guió de manera efectiva a las unidades marítimas de la Real Fuerza Policial de las Islas Turcas y Caicos, quienes se encargaron de remolcar la embarcación de manera segura hasta el puerto.

"La interceptación exitosa y la evacuación segura de estas personas de una situación peligrosa fueron posibles gracias a la estrecha colaboración y la rápida respuesta de la Guardia Costera", destacaron las autoridades del territorio británico de ultramar.

La nave tripulada por 240 haitianos comenzó a hacer agua a 15 millas de las Islas Turcas y Caicos de jurisdicción británica. Imagen United States Coast Guard



Bajo el marco de la Operación Vigilant Sentry

Este rescate forma parte de los esfuerzos continuos de la Operación Vigilant Sentry, un plan de contingencia migratoria implementado desde el año 2004. Este programa tiene como objetivos principales proteger la vida en el mar y disuadir los flujos de migración masiva no autorizada en puntos estratégicos como:

El Estrecho de Florida

El Paso de los Vientos

El Paso de la Mona

El mar Caribe y sus zonas adyacentes