Gobierno de Trump pretende recopilar ADN y otros datos biométricos de solicitantes de beneficios migratorios

El gobierno de Donald Trump busca obtener diferentes tipos de datos biométricos, incluido el ADN, de todos los solicitantes de beneficios migratorios y de quienes estén en procesos de deportación de Estados Unidos, independientemente de su edad, según una propuesta publicada este lunes en el Registro Federal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propuso una norma por la que tendría la facultad de recopilar información como huellas dactilares, imágenes faciales y oculares o firmas manuscritas, entre otros, para verificar identidades y los antecedentes de estas personas.

En la actualidad, ese tipo de datos solo se solicitan en procesos migratorios específicos como el de naturalización, asilo, residencia permanente u obtención de permiso de trabajo en el país.

Además, también contempla recopilarlos en el caso de “todos los extranjeros inadmisibles y expuestos a ser deportados, independientemente de su edad, que estén sujetos a procedimientos de expulsión”, se lee en la propuesta publicada este lunes en el Registro Federal y tras lo que se abre un período de consulta pública de 60 días antes de tomarse una decisión final.

En el texto, DHS asegura que el objetivo de la medida es fortalecer la seguridad y prevenir el fraude a la hora de realizar estos trámites.

“El uso de la biometría para la verificación y gestión de la identidad ayudará al DHS en sus esfuerzos por combatir la trata de personas, confirmar los resultados de las verificaciones de antecedentes penales biográficos y disuadir el fraude”, se lee en la propuesta.

También pretende recopilar ADN para confirmar alegaciones de parentesco genético o para proporcionar “pruebas de sexo biológico cuando sea relevante para ciertas solicitudes de beneficios migratorios”, indica el texto.

Según la propuesta, todo extranjero que se encuentre en EEUU tras la aprobación de una solicitud de beneficio migratorio “podría estar obligado a proporcionar datos biométricos o someterse a un control biométrico, a menos que se le conceda la ciudadanía estadounidense”.

Más pruebas biométricas y sin límite de edad

Morgan Bailey, socio de Mayer Brown y ex alto funcionario del DHS, destacó que esta propuesta amplía el alcance del Departamento para recopilar datos biométricos al incluir a casi todos los solicitantes y personas relacionadas con estos trámites migratorios, como peticionarios o patrocinadores.

“Eliminaría los límites de edad”, le dijo Bailey a Newsweek. “Por lo general, no se recopilan datos biométricos de menores de 14 años ni de mayores de 79. Esta restricción se eliminaría para muchas categorías de beneficios”.

Además, “amplía la recopilación de datos biométricos, que antes se limitaban a huellas dactilares, firma y fotografía, a incluir también datos oculares, potencialmente de voz e incluso ADN”, agregó.

La propuesta forma parte de los esfuerzos del gobierno de Trump para endurecer la evaluación de las solicitudes de inmigración y mejorar el seguimiento de datos de personas extranjeras en el país.

Este lunes, el senador Ed Markey encabezó una carta junto a otros demócratas en la que volvieron a pedir al director de ICE recibir información sobre Mobile Fortify, una app móvil utilizada por la agencia para identificar personas mediante reconocimiento facial.

“Como explicamos en nuestra carta de septiembre, este uso extendido del reconocimiento facial crea graves riesgos para la privacidad y las libertades civiles”, escribieron los legisladores.

“Reiteramos nuestra exigencia de que el ICE cese de inmediato el uso de esta aplicación y renovamos nuestra solicitud de respuestas a nuestras preguntas sobre las políticas y prácticas del ICE en torno al uso de la tecnología biométrica”.

Por otro lado, el gobierno federal anunció hace solo unas semanas su plan para fotografiar el rostro de toda persona que entre y salga de EEUU a través de puertos terrestres, marítimos y aeroportuarios para prevenir el fraude en documentos de viaje y mejorar la seguridad nacional.

