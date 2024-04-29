Si vives en Florida, Iowa, Tennessee o Texas, cuéntanos si has sido detenido por policías solo porque creen que eres inmigrante

Video De Florida a New Hampshire, este es el mapa de las leyes antiinmigrantes que avanzan en EEUU

Una ola de leyes antiinmigrantes han avanzado en nueve estados del país. Florida, Iowa y Tennessee ya las promulgaron. En Texas, su gobernador, Greg Abbott, la firmó pero su implementación está en pausa en medio de un litigio judicial.

Distintas organizaciones de derechos civiles consideran que estas leyes pueden aumentar la persecución de las policías a los inmigrantes solo por su aspecto racial.

