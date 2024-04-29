Si vives en Florida, Iowa, Tennessee o Texas, cuéntanos si has sido detenido por policías solo porque creen que eres inmigrante
En los últimos meses, una ola de leyes antiinmigrante han sido aprobadas por congresistas en varios estados. Queremos saber cómo te han afectado estas leyes.
Por:Univision
Video De Florida a New Hampshire, este es el mapa de las leyes antiinmigrantes que avanzan en EEUU
Una ola de leyes antiinmigrantes han avanzado en nueve estados del país. Florida, Iowa y Tennessee ya las promulgaron. En Texas, su gobernador, Greg Abbott, la firmó pero su implementación está en pausa en medio de un litigio judicial.
Distintas organizaciones de derechos civiles consideran que estas leyes pueden aumentar la persecución de las policías a los inmigrantes solo por su aspecto racial.
Queremos saber cómo estás sintiendo el impacto de estas leyes. Nos puedes compartir tu historia en el cuestionario a continuación. Y no te preocupes, que no compartiremos ni tu historia ni tus datos sin tu autorización: