Así es como un inmigrante termina pagando 420 dólares al mes por un grillete

Muchos indocumentados que aceptan este contrato con Libre by Nexus no saben que el pago de $420 mensuales no reduce su fianza, es solo el alquiler del grillete. El problema de este acuerdo es que el proceso de deportación de muchos inmigrantes tarda varios años y cuando llega el juicio es posible que hayan pagado mucho más de lo que les impusieron como fianza.

Con esta calculadora podrás ver cuánto le pagaría un inmigrante a Libre by Nexus dependiendo del monto de la fianza y la duración del caso (en promedio tardan en resolverse de 24 a 36 meses).