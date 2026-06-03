Centros de detención de ICE Familiares de una abuela cubana detenida por ICE denuncian grave deterioro en su salud tras seis meses bajo custodia Xiomara Companioni fue detenida por agentes federales durante una cita rutinaria de control migratorio mientras buscaba asilo político tras abandonar Cuba por razones políticas, según su hija

Video “Mi mamá no es una criminal”: Piden libertad humanitaria para inmigrante cubana de 63 años, en custodia de ICE hace 6 meses

La familia de una mujer cubana de 63 años detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asegura que su estado de salud se ha deteriorado gravemente durante los seis meses que ha permanecido bajo custodia en un centro de detención del sur de Texas.

Se trata de Xiomara Companioni, quien padece varias condiciones médicas. Su hija, Yaimi Yanet Companioni, relató que la situación médica y emocional de su madre se ha vuelto cada vez más preocupante mientras continúa detenida a la espera de que se resuelva su caso migratorio.

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"Mi mamá no es ninguna criminal, mi mamá es una persona mayor, está enferma, tiene toda su familia en este país", expresó Yaimi en entrevista con N+ Univision.

La hija de la migrante explicó que Xiomara enfrenta múltiples padecimientos que complican su permanencia en el centro de detención.

"Tiene alta presión, diabetes, tiene una hernia hiatal, mi mamá no puede comer nada casi", afirmó.

Según su testimonio, la salud física de la mujer ha empeorado durante los meses de encierro. En una llamada telefónica sostenida entre ambas, Xiomara rompió en llanto, reflejando el impacto emocional que enfrenta mientras permanece bajo custodia de ICE.

Yaimi aseguró que su madre también ha sufrido afectaciones psicológicas derivadas de la detención prolongada.

"Le están dando crisis de ansiedad, hubo un momento que quiso hacerse daño", denunció.

De acuerdo con el relato de su familia, Xiomara Companioni fue detenida por agentes federales durante una cita rutinaria de control migratorio. Su hija sostuvo que desde su llegada a Estados Unidos había cumplido con todos los requerimientos de presentación ante ICE mientras buscaba asilo político tras abandonar Cuba por razones políticas.

La familia asegura que la mujer se entregó voluntariamente a las autoridades al cruzar la frontera y posteriormente fue liberada bajo un formulario I-220A mientras se determinaba el curso de su proceso migratorio.

Yaimi recordó el momento en que vio a su madre bajo custodia y describió la experiencia como traumática.

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"Le golpearon… la verdad para mí fue un trauma ver a mi mamá y yo estando aquí, ver a mi mamá en esas condiciones fue horrible", relató.

Video Madre cubana es detenida por ICE tras regresar de la isla

¿Qué va a pasar con el caso migratorio de Xiomara?

El abogado de inmigración Haim Vásquez explicó que el caso enfrenta dificultades debido a los precedentes legales vigentes en Texas.

"El día de hoy el precedente legal que está establecido en el estado de Texas y bajo el Quinto Circuito es que si has entrado por frontera sin ser admitido no eres elegible a fianza", señaló.

La familia de Xiomara ha presentado diversas solicitudes de fianza, recursos judiciales y una petición de liberación por razones humanitarias, sin que hasta ahora hayan logrado su excarcelación.

En una declaración enviada a N+ Univision, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que la mujer cubana "ingresó ilegalmente en 2022 cerca de Calexico, California", que fue puesta en libertad durante la administración Biden y que actualmente "está recibiendo el debido proceso mientras permanece bajo custodia de ICE".

Mientras continúan las gestiones legales, su hija asegura que la familia no dejará de luchar por su liberación.

"Es luchar en contra de la corriente… está pagando como una criminal por algo que realmente no ha hecho, lo único que quería hacer ella es estar con nosotros", concluyó.