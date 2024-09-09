Louisiana acelera preparativos para recibir a Francine, mientras se fortalece en el golfo de México

Video La costa este de Texas y Louisiana se prepara para la llegada de Francine como posible huracán

Residentes de zonas costeras de Louisiana se preparan para la potencial llegada de Francine, la tormenta tropical que se formó el lunes en el golfo de México y de la que se espera toque tierra como huracán.

Francine se convirtió el lunes en la sexta tormenta con nombre de la temporada de huracanes y se espera que se fortalezca a huracán durante las primeras horas del martes, dijo el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

Se pronostica que toque tierra el miércoles por la noche en Luisiana, donde las autoridades instaron a los residentes a prepararse de inmediato para la tormenta.

El centro de huracanes dijo este lunes en la noche que Francine contaba con vientos máximos sostenidos de 65 mph (100 km/h) con ráfagas más fuertes.

"Francine probablemente se convertirá en huracán temprano el martes, con un fortalecimiento significativo antes de que alcance la costa", se lee en el boletín.

Francine se mueve hacia el norte-noroeste cerca de 5 mph (7 km/h). En la trayectoria de pronóstico, se anticipa que Francine estará justo en alta mar de las costas del noreste de México y el sur de Texas hasta el martes, y tocará tierra en Louisiana el miércoles.

"Una situación muy peligrosa"

Francine ya se ha dejado sentir en México, donde al menos tres municipios del estado fronterizo de Tamaulipas decidieron suspender las clases en escuelas este lunes anticipándose a los efectos de la tormenta.

En zonas costeras de Louisiana se emitieron órdenes de evacuación y muchos residentes comenzaron a llenar sacos de arena en preparación para las fuertes lluvias y las inundaciones generalizadas.

"Vamos a tener una situación muy peligrosa desarrollándose para cuando lleguemos al miércoles en partes de la costa norte-central del golfo, principalmente a lo largo de la costa de Luisiana, donde vamos a ver el potencial de inundaciones por marejadas ciclónicas potencialmente mortales y vientos con fuerza de huracán", dijo Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes de EEUU.

La marejada ciclónica impulsada por Francine podría alcanzar hasta 10 pies (3 metros) a lo largo de un tramo de la costa de Louisiana desde Cameron hasta Port Fourchon y hasta Vermilion Bay, dijeron los meteorólogos. Y si la trayectoria actual se mantiene, la tormenta podría soplar hacia el norte por el río Mississippi, hacia el área de Illinois el sábado.

A prepararse mientras Francine lo "permita"

Las autoridades de Louisiana instaron a los residentes a prepararse de inmediato para la tormenta mientras "las condiciones aún lo permitan", dijo a The Associated Press Mike Steele, portavoz de la Oficina de Seguridad Nacional y Preparación para Emergencias del Gobernador.

Tormentas como Francine pueden intensificarse rápidamente y la gente no tiene el lujo de días para prepararse, dijo. "Siempre hablamos de cómo cada vez que algo llega al golfo, las cosas pueden cambiar rápidamente, y este es un ejemplo perfecto de eso", agregó Steele.

Francine apunta a un tramo de costa que aún no se ha recuperado por completo desde que los huracanes Laura y Delta diezmaron Lake Charles, Luisiana, en 2020, seguidos un año después por el huracán Ida.

Apenas este fin de semana, fue demolido un edificio de 22 pisos en Lake Charles que se había convertido en un símbolo de la destrucción, tras permanecer vacío durante casi cuatro años completamente destruido.

