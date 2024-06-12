3 claves del caso de María Gómez Pérez, la niña guatemalteca que desapareció misteriosamente de su propia casa en Georgia

Video La extraña desaparición de una niña hispana en Georgia: autoridades no tienen pistas de su paradero

El caso de la misteriosa desaparición de María Gómez Pérez, la niña de 12 años originaria de Guatemala, ha conmocionado a la comunidad de Georgia donde fue vista por última vez en su propia casa.

Autoridades han ampliado la búsqueda a nivel nacional luego de que la menor desapareciera el 29 de mayo y los esfuerzos para encontrarla no han tenido éxito.

La niña fue vista por última vez por un familiar en su hogar en la ciudad de Gainesville, Georgia.

La menor había llegado de Guatemala a los Estados Unidos hace seis años acompañada de su padre, Andrés Gómez.

Las autoridades y la comunidad han emprendido acciones de búsqueda en la región para dar con el paradero de la niña.

1. ¿Qué se sabe de la desaparición?

Autoridades en el condado de Hall, donde se encuentra Gainesville, informaron que un menor que es familiar de Gómez Pérez fue la última persona que la vio en su casa.

El familiar de Gómez Pérez la vio en ese lugar alrededor de las 10:00 AM y ella portaba una playera azul, de acuerdo con investigadores.

El padre de la menor dijo estar contrariado por las características de la desaparición de su hija.

“Sigo confundido, quién sabe si está viva o no porque hasta el momento la policía no ha dado información”, dijo Gómez en una entrevista con Univision Atlanta tras la desaparición de su hija .

De acuerdo con reportes de la prensa local, la madre de la menor, cuya identidad no ha sido divulgada, reside en Guatemala y se encontraba distanciada de la familia, por lo que no tenía contacto con la niña.

2. ¿Qué acciones se han tomado para hallarla?

En una conferencia de prensa el martes, el sheriff del condado de Hall, Gerald Couch, explicó que se han enviado alertas a nivel nacional para encontrar a la menor.

Couch dijo que consideraba que la niña podría estar en “peligro” al llevar desaparecida desde finales de mayo.

“Es una niña y estar desaparecida tanto tiempo es un problema grave. Hay muchas posibilidades de dónde podría estar y qué le pasó... Pero sí, considero que está en peligro, mucho”, respondió a reporteros.

El sheriff destacó que las autoridades han compartido imágenes y la información con la descripción de la niña con distintos medios de comunicación y otras agencias de gobierno como parte de los esfuerzos para encontrarla.

Además de las áreas de inteligencia del departamento del sheriff, colaboran en las indagatorias el Departamento de Seguridad Nacional, el Buró Federal de Investigaciones, el Buró de Investigaciones de Georgia, el Departamento de Policía de Gainesville y el Consulado General de Guatemala.

También trabajan en apoyo a las investigaciones diversas organizaciones de la sociedad civil y voluntarios, dijo Couch.

“La alerta está hecha”, dijo Couch. “Su descripción se ha hecho pública, su fotografía, así que esperamos que eso ayude a que alguien que la haya visto se acerque”.

El sheriff agregó que se han llevado a cabo entrevistas a conocidos, amigos y familiares de la menor como parte de las investigaciones. También se han revisado sus contactos en las redes sociales en búsqueda de pistas.

El funcionario dijo que los investigadores aseguraron diversos dispositivos electrónicos durante la revisión de la casa donde Gómez Pérez fue vista por última vez.

Además, en las búsquedas se han utilizado drones, elementos caninos e incluso se ha inspeccionado el Lago Lanier, ubicado al sur de Gainesville.

Detalló que unos 70 investigadores actualmente trabajan para resolver el caso de la desaparición. Couch dijo que los casos de desapariciones tienen “muchas variables” que deben ser tomadas en cuenta al investigarlas.

Al ser cuestionado sobre por qué su departamento no ha activado un esquema llamado “Levi’s Call”, una alerta aplicada en casos de secuestro de menores, dijo que la desaparición de Gómez Pérez no cumple con ciertos requisitos para ello.

Dijo que esa alerta sólo puede activarse cuando se tiene una descripción de un vehículo o el número de placa en el que se presume fue secuestrado un menor.

Por último, el sheriff pidió a la comunidad estar alertas e informarle a su departamento en caso de que se cuente con información del paradero de Gómez Pérez, de 5’3’’ de altura, peso de entre 100 y 110 libras, ojos cafes y cabello largo de color negro.

3. Los esfuerzos de la comunidad

Tras la desaparición, activistas y voluntarios en Georgia han emprendido diversos esfuerzos para encontrar a la niña.

Por ejemplo, ciudadanos anónimos han recaudado 30,000 dólares que son ofrecidos como recompensa a cambio de información que conduzca al hallazgo de la niña.

“Esperamos que esta recompensa motive a alguien que sepa algo sobre el paradero de María a presentarse”, dijo el sheriff en una conferencia de prensa a principios de junio. “Nuestros investigadores y socios de investigación están siguiendo todas las pistas que consiguen, pero hasta ahora, ninguna de ellas nos ha llevado a María”.

Norma Hernández, una habitante de la región que colabora con la búsqueda, dijo a medios locales que ella se ha acercado al consulado guatemalteco con el fin de contactar a la madre y así recabar más información.

Hernández agregó que ciudadanos han donado recursos para colocar fotografías de la niña en anuncios espectaculares en los alrededores.