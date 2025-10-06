Rolando Villazón hace historia: primer mexicano en dirigir una producción en el Met

Una historia de sueños, romances y rebeldías llega este 6 de octubre al Met Opera: una nueva producción de La sonámbula, de Vincenzo Bellini, que se presentará hasta el 1 de noviembre bajo la dirección artística del mexicano Rolando Villazón.

Tras una sobresaliente carrera de décadas como tenor, Villazón tendrá un nuevo debut en Nueva York, pero esta vez del otro lado del escenario: su voz no se escuchará, pero será su nueva lectura y su reinvención de la obra de Bellini la que llevará a los espectadores al pueblo de los Alpes donde un matrimonio está a punto de tener lugar, pero una serie de hechos inesperados y confusiones lo impiden y ponen en peligro.

Villazón será el primer mexicano en la historia en estar a cargo de una producción del Met y asegura que su producción sigue el espíritu del original de Bellini, pero busca también inspirar nuevas lecturas del clásico.

“En esta producción, el concepto principal se mantiene. Es afín a la obra de Bellini: una pequeña población nevada, la estética alpina, una comunidad conservadora”, cuenta Villazón en entrevista con Univision.

“Mi aporte viene en otro sentido: crear un aspecto escénico diferente, agregarle otros colores, dimensiones y posibilidades y la sorpresa del final”, adelanta.

En el tiempo y lugar indeterminado en el que transcurre la obra (“nadie dice dónde es, no hay un símbolo nacional ni religioso”, cuenta Villazón) la propuesta de Villazón tratará de presentar una visión feminista que no tiene la original de Bellini.

“Amina tiene que luchar contra su propia esencia en el único mundo que conoce. Con el sonambulismo, puede deshacerse del ‘superyo’ y ser libre de las restricciones que la comunidad donde vive la impone. Y la producción será también una exploración sobre el camino de liberación de la mujer, una lectura que agrega un efecto feminista”, señala.

The Metropolitan Opera La Sonnambula Imagen Marty Sohl/Metropolitan Opera

Tres estrellas latinas en una misma ópera

La nueva producción del Met será también una inusual ocasión en la que tres latinos estarán al frente de algunos de los roles más importantes de la obra: además de Villazón, en la dirección escénica, el papel de Amina será interpretado por la soprano Nadine Sierra mientras el tenor Xabier Anduaga tendrá a su cargo el rol de Elvino.

Sierra, que ya ha tenido una sobresaliente carrera en el Met con protagónicos en Roméo et Juliette, La Traviata, y Lucia di Lammermoor, ha contado que este rol de Amina la toca particularmente, porque ella misma padeció sonambulismo cuando era más joven.

Para Anduaga, de 30 años, Elvino marcará su retorno al Met dos años después de su aclamado debut con L’Elisir d’Amore.

“El arte no tiene nacionalidades, pero es cierto que todos traemos las aportaciones de la cultura de la que venimos, de lo que somos. Y trabajar con estos intérpretes extraordinarios como Nadine y Xabier hace que esta producción sea aún más especial, por los significados que ellos también le aportan con sus diferentes perspectivas y experiencias”, dice Villazón.

La apuesta del Met por destacar la labor de los latinos en la ópera tuvo una de sus máximas expresiones hace dos años, cuando estrenaron Florencia en el Amazonas, de Daniel Catán, la primera obra completamente en español que se cantó en el escenario del Lincoln Center. Para esta temporada, una nueva producción también promete llevar las esencias latinas al Met: “ El último sueño de Frida y Diego”.

Como en otras ocasiones, las producciones del Met cruzarán las fronteras y está previsto que varios teatros trasmitan en vivo las producciones, entre ellos el Auditorio Nacional de México, que pasará el venidero 18 de octubre la presentación de La sonámbula.

Ópera de significados en tiempos convulsos

Villazón cuenta que cuando hizo su primera adaptación de la ópera de Bellini, su idea era en gran medida celebrar los avances democráticos en muchos países en torno a derechos de las mujeres y otras minorías.

“Trataba de reflejar la tendencia positiva de la libertad de la mujer, de las sociedades más igualitarias, donde los derechos de las mujeres, los hombres y los que gustan definirse como quieran, eran respetados o se trabajaba por un mayor respeto hacia estos grupos”, dice.

En los últimos tiempos, sin embargo, Villazón admite que ha ocurrido “un cambio terrorífico en el mundo entero”.

Sin embargo, con su nueva lectura de la obra de Bellini, más allá de tendencias políticas, cree que La sonámbula será una oportunidad para cuestionarnos desde el arte algunas de las grandes preguntas de nuestro tiempo.