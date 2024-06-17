Los más ricos de EEUU usan esta estrategia para evadir impuestos. Ahora, el IRS irá por ellos: estima recolectar más de $50,000 millones

El Servicio de Rentas Internas estadounidense (IRS, por sus siglas en inglés) anunció este lunes que planea poner fin a una práctica fiscal utilizada por multimillonarios y corporaciones para evadir impuestos, lo que podría generar ingresos de hasta 50,000 millones de dólares en la próxima década.

De acuerdo con funcionarios del IRS que anunciaron la medida, el esquema fiscal utilizado por los multimillonarios consiste en la transferencia de activos de una entidad a otra manipulando su valor con el fin de evadir impuestos.

Esta estrategia fiscal es denominada “cambio de base”, a través de la cual una entidad deprecia el valor de un activo y la transfiere a otra para evitar la carga fiscal de dicho activo.

En ocasiones, las corporaciones repiten la misma estrategia varias veces al hacer múltiples transferencias del mismo activo, manipulando su valor real.

“Estas transacciones no generan ninguna actividad económica para los Estados Unidos. Su único propósito es el de reducir el pago de impuestos”, dijo el Subsecretario del Tesoro Wally Adeyemo al presentar la estrategia recaudatoria del IRS.

El funcionario añadió que se estima que la recaudación generada al atacar estos esquemas será de 5 mil millones de dólares por año a lo largo de la próxima década.

Corporaciones “desaparecen” ingresos con esquema

A través del esquema fiscal del “cambio de base”, los más ricos básicamente “desaparecen” sus ingresos del sistema, dijo a la agencia AP Miles Johnson, asesor legal senior y especialista en impuestos del Centro de Leyes Fiscales de la Universidad de Nueva York.

“Hacen desaparecer sus ingresos del sistema fiscal al crear deducciones por depreciación u otras reducciones fiscales que no reflejan su valor real”, dijo Johnson.

El IRS sostiene que estas operaciones de evasión han aumentado un 70% en los últimos años, al pasar de 174,000 en el 2010 a 297,400 en el 2019.

“Estos refugios fiscales permiten a los contribuyentes acaudalados evadir el pago de los impuestos que deben”, dijo el comisionado del IRS, Danny Werfel durante la presentación de la nueva estrategia.

Pese a esta alza, las auditorías realizadas a los negocios que aplican estos esquemas cayeron de 3.8% a 0.1% en el mismo periodo.

Funcionarios del IRS sostuvieron que la nueva estrategia para incrementar la recaudación fue elaborada gracias a los recursos obtenidos a través de la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación, avalada en el 2022 por el Congreso.

En un comunicado emitido este lunes, el Departamento del Tesoro sostuvo que se estima que existe una brecha de $160,000 millones entre lo que el 1% de los más ricos deben pagar en impuestos y lo que en realidad contribuyen.

“De ninguna manera es evasión fiscal”

Sin embargo, abogados fiscalistas estadounidenses que trabajan con corporaciones que están siendo auditadas por el IRS sostienen que el esquema de “cambio de base” no es ilegal, sino que aprovecha las reglas actuales para reducir la carga fiscal.

Robert Kovacev, abogado del despacho Miller & Chevalier dijo al Washington Post que las empresas no incurren en ilegalidades al utilizar las reglas del código fiscal aprobado por el Congreso para pagar menos impuestos.

Kovacev agregó que si el IRS aplica su nueva estrategia de recaudación, muy probablemente sea combatida en los tribunales.

“ De ninguna manera pienso que sea evasión fiscal. Eso tiene un tinte fraudulento y no creo que eso exista aquí. Es una herramienta de planeación fiscal que sigue lo que el Congreso dijo que se puede hacer”, dijo el abogado.

El código fiscal actualmente contiene algunas reglas que permiten a los contribuyentes recalcular el valor de los activos cuando son transferidos de un negocio a otro.

Sin embargo, el IRS sostiene que los grandes contribuyentes han abusado de este esquema y que el código fiscal también dice que las transacciones deben tener una “sustancia económica”.

El esquema de “cambio de base” que está ahora bajo el escrutinio del IRS en la práctica no tiene ninguna “sustancia económica”, por lo que es irregular.

El IRS planea aumentar las tasas de auditorías sobre compañías con activos de más de 250 millones de dólares, a 22,6% en 2026, comparado con 8,8% para el año fiscal 2019. También planea multiplicar por 10 el porcentaje de auditorías realizadas a empresas denominadas asociaciones complejas con activos de más de 10 millones de dólares.

Mira también: