Estudio revela que 35 edificios del sur de Florida se están hundiendo

Un total de 35 edificios de condominios y hoteles de lujo a lo largo de la playa en el sur de Florida se están hundiendo o asentando de forma inesperada, en algunos casos debido a construcciones cercanas, halló un nuevo estudio que fue calificado como un “punto de inflexión”.

Los 35 edificios inspeccionados a lo largo de un tramo de casi 12 millas, desde Miami Beach hasta Sunny Isles Beach, se han hundido o asentado de 0.8 a 3.1 pulgadas.

Aproximadamente la mitad de los edificios tienen menos de una década de antigüedad, según científicos de la Escuela Rosenstiel de Ciencias Marinas, Atmosféricas y de la Tierra de la Universidad de Miami (UM).

"El descubrimiento de la extensión de los puntos críticos de hundimiento a lo largo de la costa del sur de Florida fue inesperado", dijo Farzaneh Aziz Zanjani, el autor principal, en un comunicado. "El estudio subraya la necesidad de un monitoreo continuo y una comprensión más profunda de las implicaciones a largo plazo para estas estructuras", agregó.

Para el análisis, los expertos analizaron edificios entre 2016 y 2023. Fue así que encontraron la evidencia de los hundimientos a lo largo de vastas áreas de la playa. Los hundimientos más significativos fueron en Sunny Isles Beach y, en menor medida, Surfside.

“El estudio también encontró hundimientos en dos edificios en Miami Beach y uno en Bal Harbour”, dice el comunicado emitido por UM.

No es raro que los edificios se hundan un poco durante y poco después de la construcción, pero los científicos calificaron su descubrimiento de sorprendente porque algunos de los cambios tuvieron lugar varios años después.

“El hundimiento es probablemente una combinación de varios mecanismos. Estos hallazgos plantean preguntas adicionales que requieren una mayor investigación”, dijo el coautor del estudio Gregor Eberli, director del Laboratorio de Sedimentología Comparativa y profesor del Departamento de Geociencias Marinas de UM.

La piedra caliza bajo la playa del sur de Florida está intercalada con capas de arena, que pueden cambiar bajo el peso de los rascacielos y como resultado de las vibraciones de la construcción de los cimientos.

Los flujos de marea y los proyectos de construcción de hasta 1,050 pies han contribuido al asentamiento, encontraron los investigadores.

Con la ayuda de imágenes de satélites a más de 400 millas sobre la Tierra

El equipo de expertos aplicó una técnica a base de captura de imágenes satelitales, de acuerdo con el estudio divulgado el 13 de diciembre en la revista científica Earth and Space Science de la American Geophysical Union.

“Al combinar 222 imágenes de los satélites europeos Sentinel-1, el equipo de investigación creó una serie temporal de desplazamiento de la superficie. La técnica utiliza ‘dispersores de radar persistentes’ como puntos de referencia para la medición”, dice el comunicado.

Los “dispersores” incluyen elementos fijos en una estructura, como balcones de edificios, unidades de aire acondicionado en azoteas y pasarelas, que reflejan la señal del radar de regreso a la antena del satélite.

“Los satélites que vuelan a 700 kilómetros (434.9 millas) sobre la Tierra pueden medir desplazamientos a escala milimétrica”, agrega el texto.

Los científicos dijeron que los datos preliminares también sugieren que hubo un hundimiento o asentamiento en una zona más al norte, a lo largo de las playas de los condados de Broward y Palm Beach.

El tramo de las comunidades del sur de Florida evaluadas en el estudio incluyó el barrio Surfside, donde el edificio Champlain Towers South se derrumbó en junio de 2021 y ocasionó la muerte de 98 personas. Sin embargo, se cree que ese colapso fue causado por el hormigón armado que se deterioró debido al mal mantenimiento y al diseño defectuoso.

De acuerdo con el estudio, no se encontraron señales de desplazamiento en Champlain Towers South. “Lo que indica que el hundimiento no fue la causa del derrumbe”, dice el reporte. “El equipo sugiere que esto puede deberse a la menor concentración de capas arenosas de la zona”.

Aún así, la catástrofe de Surfside destacó la necesidad de monitorear la estabilidad de los edificios, "especialmente en áreas costeras con condiciones ambientales corrosivas", dijeron los científicos.

Tras el derrumbe del edificio, las autoridades implementaron cambios a las regulaciones para verificar la seguridad estructural de los complejos de condominios. Por ejemplo, un gran jurado sugirió que los edificios certifiquen que son estructuralmente seguros al cumplir entre 10 y 15 años.

También que se revise la ley de condominios para que se les exija contar con reservas para hacer reparaciones y para que, a nivel estatal, el departamento regulador sea más riguroso al supervisarlos. Sin embargo, no es obligatorio que el condado o las ciudades cumplan con estas recomendaciones. Mientras tanto, en la Legislatura estatal avanzó el 25 de enero una iniciativa para endurecer las inspecciones en edificios residenciales en las costas de Florida.

Tras el derrumbe, las autoridades locales ordenaron la inspección de 24 edificios de cuatro o más pisos dentro de su jurisdicción que no habían completado los pasos para su recertificación de 40 años o tenían reparaciones pendientes.

Los científicos dijeron que quieren estudiar más a fondo si diferentes secciones de los edificios impactados se están hundiendo a diferentes velocidades, lo que podría provocar grietas en sus paredes o disrupciones de servicios públicos y provocar daños a largo plazo.

“Los investigadores sugieren que gran parte del hundimiento observado (donde el suelo se hunde o se asienta) se debe al desplazamiento de los granos en las capas arenosas, un proceso desencadenado por el peso de los edificios de gran altura y las vibraciones causadas durante la construcción de los cimientos”, dice el comunicado.

Por cuánto tiempo más se hundirán algunos edificios

Según el reporte, es posible que en algunos casos los deslizamientos a causa de las características del terreno se detengan con el tiempo. “Sin embargo, en el caso de subsidencias a una tasa constante, no hay indicios de que se detengan, en particular si son impulsadas por el flujo de las mareas o la inyección de aguas pluviales”, dice el estudio.

En los dos escenarios, las actividades de construcción cercanas pueden actuar como un detonante para acelerar o volver a acelerar el proceso de reorganización de partículas, dice el reporte. “Lo que conduce a una subsidencia adicional a través del asentamiento dinámico”, agrega el estudio.

“Sin embargo, nuestra incapacidad actual para comprender plenamente el mecanismo de hundimiento y la falta de información exhaustiva sobre los estratos subterráneos dificultan nuestra capacidad de predecir la duración del fenómeno de hundimiento”, aclaró.

Aunque los edificios altos del sur de Florida están diseñados para sufrir asentamientos de varias decenas de centímetros en toda la estructura, el asentamiento diferencial induce tensiones internas que pueden provocar daños estructurales, sostiene el reporte.

Antonio Nanni, coautor del estudio y profesor de ingeniería civil y arquitectónica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Miami, destacó la relevancia de los hallazgos del estudio.

“Este estudio es un punto de inflexión”, dijo Nanni. “Ahora tenemos un método basado en satélites para monitorear la estabilidad del terreno de los edificios altos costeros, lo que puede contribuir al control de la seguridad en esta área”, dijo.

Nanni dijo que, aunque los hallazgos “pueden no siempre brindar respuestas definitivas, hay satélites de mayor resolución disponibles para un análisis más profundo”. “Los residentes y las autoridades deben estar informados sobre cualquier hundimiento que ocurra en sus edificios y la velocidad a la que ocurre”, dijo Nanni.

Agregó que la información sobre los desplazamientos en el suelo de la costa debe difundirse de forma transparente. “Establecer una base de datos pública, similar a las de Europa, permitiría a los residentes, las asociaciones de vivienda y las autoridades monitorear sus edificios para detectar signos de hundimiento, inspeccionar si hay grietas y tomar medidas proactivas”, explicó.

Un estudio separado a principios de este año mostró que los edificios de las principales ciudades a lo largo de la costa atlántica se estaban hundiendo.

La investigación de Virginia Tech y el Servicio Geológico estadounidense mostró que las áreas de la ciudad de Nueva York, Long Island, Baltimore y Virginia Beach se estaban hundiendo más que la tasa de aumento del agua de mar.

Con información de The Associated Press.

