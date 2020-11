El máximo poder destructivo del huracán Eta quizás nunca se sabrá

En un artículo publicado por el meteorólogo Matthew Cappucci en The Washington Post asegura que ni durante el día ni la tarde del lunes hubo vuelos de recolección de datos al interior de Eta . “Tres aviones tripulados reportaron problemas mecánicos por lo que tuvieron que ser devueltos antes de que siquiera estuvieran cerca del ojo de la tormenta”, señala.

“Los aviones cazadores de huracanes, operados por la Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés), no tomaron muestras de la tormenta durante la mayor parte del tiempo que estuvo en su máxima intensidad”, afirma Cappucci.

Los vuelos de los ‘caza huracanes’ son fundamentales para observar tormentas poderosas y determinar la velocidad exacta del viento , la presión del aire, la ubicación, la dirección del movimiento y otras características que los satélites no pueden capturar por completo.

Fue hasta la noche del lunes cuando uno de los aparatos pudo ingresar a la tormenta para recopilar los datos. No obstante, los capturados hasta ese momento no permitieron determinar si Eta alcanzó en algún momento la destructiva categoría 5.

El Centro Nacional de Huracanes utilizó la ‘técnica Dvorak’ el lunes a las 7 pm (hora del este, ET) y fijó los vientos máximos sostenidos de Eta en 150 mph, pero en las imágenes los meteorólogos continuaron viendo con sorpresa el avance.

El equipo de la Fuerza Aérea a bordo del avión C-130 de reemplazo no logró ingresar al núcleo de la tormenta sino hasta cerca de las 9 pm (hora del este, ET). Pero cuando llegó, ya no se observaron vientos de categoría 5 como imaginaban quienes estaban en tierra.