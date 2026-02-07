Medios de Comunicación

Editor del Washington Post renuncia tras despidos masivos: "Es el momento apropiado para dar un paso al costado"

El Washington Post anunció el sábado que su director ejecutivo y editor, Will Lewis, abandona el cargo con efecto inmediato, solo unos días después de que el histórico periódico, propiedad del multimillonario fundador de Amazon, Jeff Bezos, llevara a cabo drásticos recortes de personal que enfurecieron a los lectores.

E l editor del Washington Post, Will Lewis, anunció el sábado su renuncia, tres días después de que el atribulado periódico comunicara el despido de un tercio de su plantilla, de unos 800 periodistas.

En el mensaje, que fue compartido en redes sociales por uno de los reporteros del periódico, Lewis afirmó que es " el momento adecuado para dar un paso al costado".

Según anunció el periódico, su sustituto será Jeff D'Onofrio, que se incorporó al Post el año pasado como director financiero.

Lewis dijo a sus ahora excompañeros que " se han tomado decisiones difíciles para garantizar el futuro sostenible del Post".

Ni él ni el multimillonario propietario del periódico, Jeff Bezos —fundador de Amazon—, participaron en la reunión con el personal en la que se anunciaron los despidos esta semana.

Dirección de Lewis, marcada por despido masivo

Lewis, nacido en Gran Bretaña, fue alto ejecutivo de The Wall Street Journal antes de asumir el cargo en The Post, en enero de 2024. Su mandato ha sido accidentado desde el principio, marcado por despidos y un plan de reorganización fallido que provocó la salida de la antigua redactora jefe, Sally Buzbee.

En la misiva de despedida, Lewis agradeció a Bezos "por su apoyo y liderazgo durante mi período como director ejecutivo y editor. La institución no podría tener un mejor propietario".

The Post también perdió decenas de miles de suscriptores tras la orden de Bezos, a finales de la campaña presidencial de 2024, de retirar el esperado respaldo a Kamala Harris para la presidencia, y los posteriores cambios para dar a las páginas editoriales un giro más conservador.

Según Lewis, las decisiones difíciles a las que hizo referencia servirán para que el diario pueda publicar durante muchos años " reportes imparciales no partidistas de alta calidad a sus miles de clientes cada día".

Aunque eran previsibles, los despidos de la semana pasada fueron más profundos de lo esperado, lo que provocó el cierre de la famosa sección de deportes de The Post, recortes drásticos en la cobertura internacional y metropolitana, y el despido de su personal fotográfico.

