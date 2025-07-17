Compró por error dos billetes del Powerball con el mismo número... y se volvió millonario

Video Mujer de Florida va al Winn-Dixie y gana millonario premio del raspadito de la Lotería

Un hombre de Massachusetts ganó dos millones de dólares en Powerball tras cometer un error.

Paul Corcoran, de Fitchburg, adquirió por equivocación dos boletos con los mismos números para el mismo sorteo y resultó ganador.

El individuo compró ambos boletos en distintos puntos de venta, y aunque no tenía esa intención, ambos resultaron premiados.

El sorteo se llevó a cabo el 9 de julio, y él reclamó su premio dos días después.

Los detalles del golpe de suerte que convirtieron a Corcoran en millonario

De acuerdo con un comunicado de Powerball, Corcoran había comprado un boleto de Powerball que le permitía participar en varios sorteos consecutivos. Sin embargo, se confundió y creyó que el último sorteo cubierto por ese boleto ya se había realizado.

Para no quedarse fuera, decidió comprar otro boleto con los mismos números. Según CBS News uno lo adquirió en un Market Basket de Fitchburg y el segundo provino de Country Farms en North Main Street en Leominster.

Al final, ambos boletos participaron en el mismo sorteo de esa noche y coincidieron con los cinco números blancos ganadores: 5, 9, 25, 28 y 69, pero ninguno acertó el número de la "bola roja" o Powerball, que es un número adicional del 1 al 26 que se selecciona en cada sorteo.

Aunque para ganar el gran premio hace falta acertar también esa Powerball, atinar solo los cinco blancos igual otorga un millón de dólares. Así, Corcoran ganó un millón por cada boleto.

El afortunado jugador acudió el 11 de julio a la sede de la Lotería de Massachusetts para reclamar su premio y declaró antes las autoridades que aún no tiene planes para el dinero.

¿Cómo funciona Powerball y qué tan difícil es ganar?

Powerball es uno de los sorteos más populares en Estados Unidos. Cada boleto cuesta dos dólares y el jugador elige seis números: cinco bolas blancas (del 1 al 69) y una Powerball, la “bola roja” (del 1 al 26). Esta última es clave, ya que otorga el derecho al premio mayor si coincide con los cinco números principales.

Según USA Today, las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 24,9, pero para el gran precio, la cifra asciende a 1 en 292,2 millones.

