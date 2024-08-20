Lo mutila un oso pardo y recibe un balazo tratando de asustar al animal

Video El momento en que un oso negro entra al patio trasero de una casa en Delaware y causa terror

En Alaska, las tropas de guardabosques de un famoso sendero recibieron un reporte de que un grupo de cazadores había sido atacado por un oso y necesitaban ayuda, al llegar al lugar se encontraron con un hombre que había sido mutilado por el animal y además había resultado herido de bala intentando defenderse.

De acuerdo con Alaska Wildlife Troopers, dos cazadores adultos se encontraban en las inmediaciones de Abernathy Cabin en el sendero Resurrection Pass Trail, cuando fueron atacados por un oso pardo el pasado sábado.

Los hombres trataron de defenderse del ataque del animal y comenzaron a disparar, lo que complicó más la situación ya que además de las mordidas del animal, uno de los cazadores resultó herido de bala.

¿Qué pasó con el hombre que fue mutilado por el oso pardo en Alaska?

Las autoridades locales no revelaron la identidad de los cazadores, solo informaron en un comunicado que uno de ellos, de 32 años “fue hospitalizado tras ser mutilado por un oso pardo y recibir un disparo cuando intentaba ahuyentarlo”, según informaron el lunes las autoridades.

De acuerdo con el documento, no estaba claro quién disparó el tiro que alcanzó al cazador, dijo el portavoz de la policía Tim DeSpain en un correo electrónico, ya que la víctima y su compañero de caza abrieron fuego al mismo tiempo y no se sabe a quién pertenece la bala que impactó en la pierna del mismo hombre que fue atacado por el oso.

El cazador herido recibió primeros auxilios en la zona y posteriormente fue trasladado en helicóptero a un hospital de Anchorage. Su compañero fue transportado por un equipo de rescate del Centro de Coordinación de Rescate de Alaska.

Las autoridades dicen que se desconocen las circunstancias que provocaron el ataque del animal que fue abatido por los cazadores durante el ataque.

