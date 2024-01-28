Un caimán mordió y mató a una anciana en Florida: su familia demandó al complejo donde vivía

Video "El caimán la tiene": la llamada al 911 de una vecina que presenció cómo el reptil devoraba a una mujer de 85 años

La familia de una mujer de Florida que murió tras ser atacada por un caimán el año pasado mientras paseaba a su perro demandó al propietario del complejo de viviendas, alegando que sus empleados alimentaban al animal y no lo mantuvieron alejado de la zona residencial.

La familia de Gloria Serge presentó el jueves una demanda contra Wynne Building Corp, propietaria del complejo de viviendas para personas mayores Spanish Lakes, en Fort Pierce, donde la mujer había vivido durante casi 30 años.

Serge, una viuda de 85 años, se ahogó el 20 de febrero después de que un caimán de 10 pies, al que los residentes habían apodado 'Henry', la sujetara por el tobillo y la arrastrara al estanque donde el reptil había vivido durante meses.

En las imágenes difundidas del ataque se observaba a la mujer paseando con su perro casi al borde del estanque sin darse cuenta de que el caimán nadaba rápidamente hacia ellos antes de lanzarse fuera del agua. En un inicio pretendía atacar al perro de Serge, y ella al percatarse del incidente defendió a su mascota, lo que terminó costándole la vida.

Horas más tarde se recuperó el cuerpo de Serge y se atrapó al caimán al que posteriormente se le practicó la eutanasia.

¿Qué reclama la familia de la víctima?

Los abogados de la familia, Gary Lesser y Joshua Ferraro, dijeron en una rueda de prensa que los empleados de Spanish Lakes alimentaban habitualmente a 'Henry' con pollo y otros alimentos, lo que disminuía su miedo a los humanos, y que nunca llamaron a la línea directa estatal que se encarga de retirar a los caimanes potencialmente peligrosos.

También alegan que Spanish Lakes amenazó con correr del edificio a Serge si sacaba a pasear a su perro 'Trooper' por la calle dentro del complejo ya que eso era una infracción de las normas de las residencias. Por ello, a la mujer no le quedó más remedio que pasear a Trooper en el patio trasero, junto al estanque.



La empresa tampoco advirtió a los residentes sobre el peligro de los caimanes, al contrario, argumenta la demanda. Los administradores instalaron muelles y bancos junto al estanque, lo que hizo creer a Serge y a otros residentes que los reptiles no suponían una amenaza grave, agregó la demanda.

"Este incidente era evitable al 100%", declaró Lesser. "Si Spanish Lakes hubiera tomado alguna medida de sentido común y razonable, Gloria estaría hoy aquí".

Bill Serge, hijo de la víctima, dijo que él y sus cuatro hermanos han quedado emocionalmente devastados por la forma en que murió su madre.

El presidente de Wynne Building Corporation, Joel Wynne, dijo en una declaración a CBS News: "Sin duda comprendemos la tragedia y los sentimientos de la familia de la señoera Serge. Sin embargo, desarrollamos Spanish Lakes Fairways hace 37 años. Tenemos aproximadamente 3,000 residentes. Es la primera vez que un caimán ataca a un residente. La señora Serge era residente desde hacía mucho tiempo y sin duda sabía de la presencia de caimanes y de que eran animales intrínsecamente peligrosos".

La demanda presentada ante la corte estatal reclama daños y perjuicios no especificados por $50,000.

¿Qué tan comunes son los ataques de caimanes?

Aunque en Florida viven más de un millón de caimanes, los ataques mortales son raros, incluso aunque aumente la invasión humana de su hábitat.

Según las últimas estadísticas de la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida, entre 1948 y 2022 se produjeron en el estado 453 ataques de caimanes, 26 de ellos mortales, es decir, aproximadamente una muerte cada tres años. Serge y otra mujer murieron el año pasado.

"Nunca alimentes a un caimán. Es ilegal y peligroso", dijo la portavoz de la comisión Lauren Claerbout. "Cuando se les da de comer, los caimanes pueden perder su cautela natural y aprender a asociar a las personas con la disponibilidad de comida. Esto puede llevar a circunstancias peligrosas para uno mismo y para otras personas".

