Cómo Bob Ross 'saldrá al rescate' de las televisoras públicas afectadas por los recortes de Trump

Ahora podrás tener en tu casa un “accidente feliz” en forma de una pintura del popular artista Bob Ross. Se subastarán treinta obras creadas por el pintor para sufragar los costos de programación de pequeñas estaciones de la televisión pública que sufrieron recortes en la financiación federal por parte del gobierno de Donald Trump.

La casa de subastas Bonhams, en Los Ángeles, pujará tres de estas obras el 11 de noviembre. Además, se realizarán otras subastas en Londres, Nueva York, Boston y en línea para ayudar a las estaciones que utilizan contenido del distribuidor American Public Television.

La idea es ayudar a las estaciones con las tarifas de licencia para que puedan emitir programas populares como ‘The Best of Joy of Painting’, basado en el programa de Ross, ‘America’s Test Kitchen’, ‘Julia Child’s French Chef Classics’ y ‘This Old House’.

El Congreso eliminó este año 1,100 millones de dólares asignados a la radiodifusión pública, por lo que unas 330 estaciones del Servicio Público de Radiodifusión (PBS) y 246 de la Radio Pública Nacional (NPR) deben encontrar fuentes de financiación alternativas.

Muchas de ellas lanzaron campañas de recaudación de fondos de emergencia. Algunas se han visto obligadas a despedir personal y hacer recortes en la programación.

¿Quién es Bob Ross y por qué sus pinturas son tan especiales?

Ross, quien fue sargento instructor de la Fuerza Aérea, “dedicó su vida a hacer que el arte fuera accesible para todos”, señaló Joan Kowalski, presidenta de Bob Ross Inc.

Con su programa ‘The Joy of Painting’ se volvió un pilar de la televisión pública en las décadas de 1980 y 1990.

Conocido por su hablar pausado, su melena enardecida y sus palabras alentadoras, realizaba sus pinturas al aire en televisión. El artista solía recomendar pintar pequeñas nubes y árboles felices, y calificaba a los errores como “accidentes felices”.

Murió en 1995 por complicaciones de cáncer tras 11 años de producción con ‘The Joy of Painting’ que se emitió en estaciones de todo Estados Unidos y en muchos países del mundo.

Las 30 obras que se subastarán abarcan la carrera de Ross e incluyen paisajes que representan serenas escenas montañosas y lacustres, con su estética característica.

La mayoría fueron pintadas al aire, cada una en menos de 30 minutos, lo que duraba un episodio.

