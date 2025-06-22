Hombre abre fuego en una iglesia de Michigan y es abatido por un guardia de seguridad: no hubo víctimas fatales

Video Lo que se sabe del sospechoso del tiroteo en Minnesota: tenía una lista con nombres de políticos y activistas

Un sospechoso que abrió fuego durante un servicio religioso en una iglesia en un suburbio de Detroit este domingo e hirió a una persona fue abatido por un guardia de seguridad, informó la policía.

El incidente ocurrió en la Iglesia CrossPointe Community en Wayne, una ciudad de aproximadamente 17,000 habitantes unas 26 millas al este de Detroit, alrededor de las 11:00 de la mañana, relató el pastor de la iglesia, Bobby Kelly Jr, al periódico local Detroit News.

El jefe de la policía de Michigan, Ryan Strong, indicó que los feligreses de la iglesia comunitaria CrossPointe en Wayne vieron al hombre armado conduciendo de manera imprudente, y luego lo vieron salir de su vehículo con un chaleco táctico y armas.

El hombre comenzó a disparar mientras se acercaba al edificio durante un servicio religioso y fue confrontado, declaró Strong en una conferencia de prensa.

“Un feligrés atropelló al hombre armado con su vehículo mientras el hombre le disparaba repetidamente al vehículo”, agregó Strong . "Al menos dos miembros del personal le dispararon al hombre armado, causándole heridas mortales".

Unas 150 personas asistían al servicio, declaró Kelly.

El subjefe de policía de Wayne, Finley Carter III, dijo que era demasiado pronto para saber por qué el sospechoso atacó la iglesia. Sin embargo, Strong señaló más tarde que el motivo del hombre armado sigue siendo incierto, pero parece que sufría una crisis de salud mental. La policía describió al atacante como un hombre blanco de 31 años.

Por su parte, el subdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Dan Bongino, dijo a través de redes sociales que los "equipos de liderazgo y apoyo" de la oficina estaban en la escena y ayudando con la investigación.

