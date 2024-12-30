El cheque del Seguro Social subirá para algunas personas con el pago de este 31 de diciembre

Video Polémica por ligero aumento en los cheques mensuales del Seguro Social para el 2025: “No sirve para nada”

Algunos beneficiarios del Seguro Social recibirán este 31 de diciembre el cheque del Seguro Social correspondiente al mes de enero. Los cheques serán de al menos $967 pues reflejarán el leve ajuste por inflación que la Administración del Seguro Social (SSA en inglés) calculó para 2025.

En específico, la SSA enviará el 31 de diciembre los cheques de los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario del Seguro Social (SSI en inglés), un programa de ayuda para adultos discapacitados y personas mayores de bajos ingresos.

Lo hará un día antes de lo habitual porque este 1 de enero es un feriado oficial.

El resto de beneficiarios recibirá sus cheques del Seguro Social de enero de acuerdo con el cronograma habitual.

3 de enero: este día recibirán sus cheques los beneficiarios que reclamaron el Seguro Social antes de mayo de 1997. También los beneficiarios que reciben tanto el Seguro Social como el Ingreso de Seguridad Suplementario del Seguro Social.

8 de enero: les llegará a los beneficiarios nacidos entre los días 1 y 10 del mes, con el correspondiente ajuste por inflación anual, lo que se conoce como COLA.

15 de enero: este día lo tendrán los beneficiarios nacidos entre los días 11 y 20 del mes.

22 de enero: lo recibirán este día los beneficiarios nacidos entre los días 21 y 31 del mes.

Aquí puedes revisar el calendario de envío de todo 2025.

¿Cuánto subirán los cheques del Seguro Social en 2025?

En octubre pasado reportamos que la SSA informó un alza del 2.5% en los cheques que reciben millones de beneficiarios del Seguro Social. Es una subida promedio de unos $50 al mes, de acuerdo con la agencia. Alrededor de 72.5 millones de personas, incluidos jubilados, personas con alguna discapacidad y niños, reciben beneficios del Seguro Social en Estados Unidos.

Para tener certeza del monto en el que se supone suba tu cheque del Seguro Social revisa la carta que te debe haber llegado este mes con el detalle de la SSA. También puedes acceder a esa información en tu cuenta en la página web de la SSA.

Los montos detallados aquí por la SSA pueden darte una idea.

Un beneficiario del soltero del Ingreso de Seguridad Suplementario del Seguro Social: recibirá hasta $967 al mes.

Una pareja de beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario del Seguro Social: recibirá hasta $1,450 al mes.

Los trabajadores jubilados: recibirán en promedio $1,976 al mes.

Una pareja de retirados que reciben ambos el Seguro Social: en promedio $3,089 al mes.

Una madre viuda con dos hijos: recibirá en promedio $3,761 al mes.

Un viudo o viuda sin hijos: recibirá en promedio $1,832 al mes.

Los trabajadores con alguna discapacidad: tendrán en promedio $1,580 al mes.

Otro cambio clave para algunos beneficiarios, aprobado recientemente en el Congreso

Previamente este mes, el Senado dio luz verde a una ley que elimina dos normas que han reducido el cheque del Seguro Social para cerca de 2.8 millones de jubilados en Estados Unidos.

El proyecto de ley había sido aprobado por la Cámara de Representantes hace un tiempo y estaba por agotarse el plazo para que el Senado le diera también su visto bueno, pese a que existe preocupación por el futuro de los fondos de este beneficio federal.

Se trata del Social Security Fairness Act y significa lo siguiente.

La ley elimina lo que se conoce en inglés como Windfall Elimination Provision, norma que reduce el cheque del Seguro Social a personas que reciben una jubilación por un trabajo en el que no aportaron al Seguro Social (esto ocurre, por ejemplo, en empleos en gobiernos locales o el federal) y que también son elegibles a un cheque del Seguro Social por un trabajo en el que sí contribuyeron a él.

Y también elimina lo que se llama en inglés Government Pension Offset, norma que afecta a jubilados que reciben una pensión por un trabajo en el que no aportaron al Seguro Social y son elegibles también a un cheque del Seguro Social de su cónyuge fallecido.

