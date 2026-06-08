estados unidos Se elevan a cinco casos los casos confirmados de gusano barrenador en EEUU El departamento de Agricultura confirmó este lunes la detección de un quinto caso confirmado de gusano barrenador, esta vez en en una cabra en Texas, donde se despliegan esfuerzos para contener la temible peste que afecta al ganado y a las personas.

Video Texas confirma dos nuevos casos de gusano barrenador en ganado y un perro

Tres casos más de la mosca del gusano del Nuevo Mundo —también llamado gusano barrenador— incluido uno fuera del foco principal en Texas, fueron confirmados por el departamento de Agricultura, lo que pone de manifiesto la dificultad de detener el resurgimiento de una plaga que podría devastar la industria ganadera del país, con cinco casos detectados hasta el cierre de esta nota.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo la tarde de este lunes durante un encuentro con la industria ganadera de Texas que "hace apenas un par de horas, recibimos una confirmación adicional [de otro caso] en una cabra en el condado de Gillespie, Texas".

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Este se suma a los cuatro anteriormente registrados, tres en Texas y otro en Nuevo México.

El gusano barrenador es, en realidad, una larva de mosca que se alimenta de carne viva en lugar de materia muerta. Las moscas ponen sus huevos en las heridas abiertas de animales como el ganado, pero la fauna silvestre, las mascotas y, en ocasiones, incluso los seres humanos pueden verse afectados. El gobierno cuenta con un programa para criar moscas macho estériles y lanzarlas en enjambres desde aviones para que se apareen con las hembras silvestres, lo que mantuvo al gusano barrenador confinado en el extremo sur de Panamá durante décadas.

Hasta ahora, hay cinco casos confirmados: tres terneros y una cabra en Texas y un perro del vecino condado de Lea, en Nuevo México. El perro pequeño, que el departamento de Agricultura (USDA) informó inicialmente como un caso de Texas, vive en Nuevo México y fue reclasificado como el primero en ese estado.

El perro no había viajado a México ni a Texas, por lo que las autoridades estaban investigando los alrededores de la propiedad donde vivía la mascota. Si encuentran moscas infectadas, se incrementarán las inspecciones de animales en la zona, dijo la veterinaria estatal de Nuevo México, Samantha Holeck, durante una conferencia de prensa virtual el lunes.

Los casos de gusano barrenador siguen aumentando

La semana pasada se detectaron los dos primeros casos de gusano barrenador en terneros situados a pocas millas de distancia entre sí, en el sur de Texas. El lunes se anunció un caso en un ternero del condado de La Salle, al suroeste de San Antonio, y en una cabra del condado de Gillespie, al oeste de Austin.

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En cada caso, las autoridades han establecido una zona de cuarentena de 12 millas (20 kilómetros) para tratar de frenar el avance del parásito.

Además del ganado vacuno y otros animales de sangre caliente, a los científicos les preocupa que el gusano barrenador pueda devastar a los millones de ciervos de cola blanca silvestres que hay en Texas.

Los científicos esperan que puedan surgir nuevos casos en los próximos días y semanas, pero eso no significa que el gusano barrenador se esté propagando rápidamente, dijo Edward Burgess, un entomólogo de la Universidad de Florida que estudia la mosca.

"Cuando se detecta el primer caso, todos se mantienen alertas y lo observan con mayor intensidad", dijo Burgess. "Y cuando uno busca algo, es más probable que lo vea".

La carrera para detener el gusano barrenador se traslada ahora a Texas

El gusano barrenador recibe su nombre por la costumbre de los gusanos de excavar —o atornillarse— en una herida, según el USDA. La plaga se alimenta de la carne del animal, lo que agranda aún más las heridas y aumenta el riesgo de infecciones bacterianas mortales. Los animales pueden morir en pocas semanas si no se tratan. Existen una docena de medicamentos aprobados por el gobierno para tratar al ganado.

La agencia y la industria ganadera de EEUU han estado trabajando a toda prisa para prevenir un brote desde que se detectó el gusano barrenador en México a finales de 2024. El USDA ha estado liberando moscas estériles en el sur de Texas desde febrero y está trabajando tanto para aumentar la producción de moscas estériles en plantas fuera de EEUU como para construir una fábrica de moscas de 750 millones de dólares en Texas.

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Hasta ahora, la reaparición del gusano barrenador no ha afectado mucho los precios de la carne de res, que ya están cerca de niveles récord debido a que hay menos vacas en Estados Unidos. Aunque el parásito ataca al ganado vivo, no infesta la carne ni la fruta.

El viernes, Canadá suspendió temporalmente la importación de ganado vacuno, caballos y otros animales de Texas. Los parásitos prefieren las zonas húmedas donde las temperaturas son de al menos 77 °F (25 °C), lo que los convierte en un problema más propio del verano en el norte.

Lucha contra el gusano barrenador con moscas macho estériles

Burgess señaló que la solución a largo plazo —la cría de moscas macho estériles— aún tardará meses en llegar. Dado que las moscas hembras silvestres solo se aparean una vez, si ese encuentro es con un macho estéril, los brotes podrán detenerse con el tiempo a medida que las moscas se extingan.

El objetivo es contar con suficientes moscas estériles para evitar que las plagas regresen en 2027, después de que el invierno acabe con la mayoría de ellas, dijo la secretaria Rollins, en una conferencia de prensa en el Laboratorio de Investigación de Insectos Ganaderos en Kerrville, Texas.

Los científicos también están trabajando en formas de esterilizar solo a las moscas macho para que el programa sea aún más efectivo.

Las autoridades de Texas instaron a los ganaderos a vigilar de cerca sus rebaños y la fauna silvestre local. Ahora hay una línea directa sobre el gusano barrenador disponible las 24 horas, así como un sitio web y un mapa para reportar casos.

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"Esta es una afección altamente tratable si se actúa de inmediato", dijo el gobernador republicano Greg Abbott.

Sin embargo, el comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller —quien perdió las recientes primarias republicanas frente a un candidato respaldado por Abbott— dijo que la respuesta federal tardará demasiado y corre el riesgo de paralizar la industria ganadera.

En cambio, dice que un cebo envenenado podría eliminar el problema del gusano barrenador en unos pocos meses, aunque el USDA y otros expertos digan que el cebo no ha demostrado ser efectivo y podría envenenar a otras moscas, animales e incluso a los humanos.