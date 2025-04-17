Al menos dos muertos y varios heridos deja tiroteo en la Universidad Estatal de la Florida

Video Video muestra el pánico que vivieron estudiantes durante tiroteo en la Universidad Estatal de Florida

Al menos dos muertos y cinco heridos dejó un tiroteo este jueves en el campus de la Universidad Estatal de la Florida (FSU) en Tallahassee, según el departamento de policía local. Un hombre fue arrestado, dijeron las autoridades en una conferencia de prensa por la tarde.

La polícia no reveló las identidades de las víctimas, pero indicó que las dos personas que murieron no eran estudiantes, pero creen que el atacante podría ser un estudiante en la universidad.

Los heridos fueron trasladados al Tallahassee Memorial HealthCare y según un portavoz del centro médico, uno de los ingresados que se encontraba en estado crítico, murió.

La Universidad Estatal de Florida canceló las clases hasta el viernes, dos semanas antes de la ceremonia de graduación prevista para el 2 y 3 de mayo. La semana oficial de exámenes finales de la universidad, según su calendario académico, comenzará el 28 de abril.

¿Qué se sabe del sospechoso del tiroteo en la Universidad Estatal de la Florida?

Las autoridades mencionaron que el sospechoso implicado es un joven de 20 años identificado como Phoenix Ikner, hijo de una actual ayudante del sheriff, que tenía acceso a una de sus armas, según el sheriff del condado de Leon, Walt McNeil.

"Esta arma era un arma que el ayudante del sheriff había utilizado anteriormente", dijo McNeil. El atacante "participaba en varios programas de formación" que ofrecía la agencia, añadió.

"Este suceso es trágico en más sentidos de los que ustedes, los presentes, podrían imaginar desde la perspectiva de la aplicación de la ley", dijo McNeil. "Pero les diré esto, nos aseguraremos de que hacemos todo lo posible para procesar y asegurarnos de que enviamos un mensaje a la gente que esto nunca será tolerado aquí en el condado de Leon, y me atrevo a decir, en todo este estado y en toda esta nación."

El sospechoso del tiroteo se acogió a su derecho a no hablar cuando fue detenido por la policía, informó el jefe de la policía de Tallahassee, Lawrence Revell. Las autoridades mencionaron que están revisando "múltiples escenas del crimen".

Agentes del FBI investigan tiroteo en Universidad de Tallahassee

La fiscal general Pam Bondi declaró en redes sociales que el Departamento de Justicia está en contacto con los agentes del FBI que se encuentran en el lugar.

“Nuestra prioridad es la seguridad de todos los involucrados”, escribió Bondi en X. “Seguiremos informando a medida que sepamos más. Oramos por todos”.

Video Arrestan al sospechoso del tiroteo en la Universidad Estatal de Florida, en Tallahassee

En redes sociales, el Director del FBI, Kash Patel, indicó que él y su equipo habían sido informados sobre el tiroteo y que agentes de la oficina local de la agencia en Jacksonville se encontraban en la universidad. “Brindaremos todo el apoyo a las fuerzas del orden locales según sea necesario”, declaró Patel. “Por favor, mantengan a la comunidad de la FSU en sus oraciones”.

En la universidad había ambulancias, camiones de bomberos y policías de varias agencias tras el incidente registrado cerca del mediodía. Decenas de estudiantes salieron corriendo, según reportes, desde el área donde se ubica un centro estudiantil.

Joshua Sirmans, de 20 años, dijo que se encontraba en la biblioteca principal de la universidad cuando comenzaron a sonar las alarmas de advertencia por la presencia de un hombre armado. Sirmans dijo que agentes del orden lo escoltaron fuera de la biblioteca con sus manos sobre la cabeza.

"Manténgase alejados de todas las puertas y ventanas y estén preparados para tomar medidas de resguardo adicionales", pidió la alerta.

El estudiante de FSU Chris Malave dijo a la cadena de noticias CNN que escuchó disparos "en rápida sucesión" desde donde se encontraba en el campus cerca del centro de estudiantes. Malave dijo que comenzó a escuchar disparos: "Fue absolutamente horrible y es algo que no olvidaré por mucho tiempo", declaró.

"Estados Unidos está roto"

El padre de la joven Jaime Guttenberg, asesinada en el tiroteo de la escuela secundaria de Parkland en 2018, publicó en X que "Estados Unidos está roto". "Como padre, tras el tiroteo de Parkland, lo único que siempre quise fue ayudar a nuestros hijos a estar seguros", dijo Fred Guttenberg.

"Lamentablemente, debido a la gran cantidad de personas que se niegan a hacer lo correcto para reducir la violencia armada, no me sorprende lo que ocurrió hoy". Guttenberg añadió que algunos de los sobrevivientes de Parkland son estudiantes de la FSU.

En lo que ya se ha convertido en una trágica costumbre, el gobernador Ron DeSantis publicó en X que sus oraciones "estaban con la familia de FSU" para referirse a la comunidad universitaria afectada este jueves por un nuevo tiroteo.

El presidente Donald Trump fue informado del tiroteo, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La FSU cuenta con más de 44,300 estudiantes y más de 16,000 empleados. La FSU también ofrece 272 programas de grado, incluyendo licenciatura, maestría y doctorado.