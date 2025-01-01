Puerto Rico recupera el servicio eléctrico tras una Noche Vieja a oscuras

Video "Aquí nunca se ha ido la luz": la energía solar se ha convertido en un salvavidas para los habitantes de Puerto Rico

De acuerdo con Luma Energy, la empresa privada que supervisa la transmisión y distribución de electricidad, para las 9:00 am, casi el 86% de los suscriptores habían recuperado el servicio.

El martes, casi el 90% de los 1,47 millones de clientes en todo Puerto Rico se quedó sin electricidad.

y los funcionarios habían advertido que podría tomar hasta dos días restaurar la energía.

Para la noche del martes, más de 336,000 clientes, incluyendo 16 hospitales y la compañía de agua y alcantarillado de Puerto Rico, habían recuperado el suministro, según Luma.

José Pérez, director de asuntos externos de LUMA Energy, dijo a la AFP que la falla "causó un efecto cascada" que condujo al apagón general.

Las regiones más afectadas fueron Bayamón, San Juan y Ponce.

Puerto Rico sufre las consecuencias de una red eléctrica debastada

Aunque los apagones son inusuales en Puerto Rico, la isla lucha con cortes de energía crónicos atribuidos a una red eléctrica en ruinas que fue arrasada por el huracán María, una poderosa tormenta de categoría 4 que azotó la isla en septiembre de 2017.

El sistema ya estaba en declive antes de la tormenta debido a años de falta de mantenimiento e inversión.

Apenas recientemente, las cuadrillas comenzaron a hacer reparaciones permanentes a la red eléctrica de Puerto Rico tras el paso del huracán María. La isla sigue dependiendo de generadores proporcionados por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias de Estados Unidos para ayudar a estabilizar la red.

Desde junio de 2021, LUMA Energy asumió la operación, mantenimiento y modernización del sistema de transmisión y distribución de energía de Puerto Rico. Es un consorcio entre ATCO, una empresa canadiense, y Quanta Services, una estadounidense. Ha sido objeto de críticas por cortes de luz persistentes y lentitud en la modernización del sistema.

Por su parte, Genera PR se encarga de la generación de energía eléctrica, operando las plantas generadoras que pertencen a la Autoridad de Energía Eléctrica de la isla (AEE).

