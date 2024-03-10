El premio mayor de Powerball sigue subiendo y ya acumula $532 millones para el sorteo del lunes 11 de marzo

Video 4 curiosidades de Powerball, uno de los juegos más populares y que más dinero acumula en EEUU

Este sábado tampoco hugo ganadores del premio mayor de Powerball, por lo que el monto sigue creciendo y ya acumula $532 millones y una opción en efectivo de $260.1 millones para el próximo sorteo, que tendrá lugar el lunes 11 de marzo.

Estos fueron los números ganadores del sorteo del 9 de marzo de 2024: 30-36-49-52-63 y el Powerball: 16| Powerplay: 5x.

Si bien el sábado no hubo ganadores del premio mayor, un boleto vendido en Ohio se llevó $2 millones por acertar las cinco bolas más el Powerplay. Asimismo, dos billetes vendidos en Florida y Nueva York, respectivamente, se llevaron $1 millón cada uno por acertar las cinco bolas blancas.

Nadie ha vuelto a ganar el premio mayor de Powerball desde el pasado 1 de enero, cuando un solo boleto vendido en Michigan se llevó los $842.4 millones del primer sorteo del año de esa lotería. En 2023, el premio mayor de Powerball fue ganado seis veces. La última fue el 11 de octubre, con un bote de $1,765 millones que fue para un billete sellado en California.

Cómo se juega Powerball

Para participar, es necesario elegir cinco números entre 1 y 59, además de un sexto número entre el 1 y 26, que se denomina Powerball.

Puedes elegir tus números seleccionándolos en una boleta de juego o puedes dejar que la máquina de lotería elija los números al azar.

Los jugadores ganan un premio al acertar una de las 9 formas de ganar. El premio mayor se gana haciendo coincidir las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja.

Cuáles son las modalidades para reclamar el premio

Los ganadores del premio mayor pueden optar por recibirlo como una anualidad, pagada en 30 pagos graduados durante 29 años, o un pago único.

Ambas opciones de premios anunciadas son anteriores a los impuestos federales y jurisdiccionales.



Cuánto cuesta jugar al Powerball

El boleto para participar cuesta $2 por jugada. Se puede pagar una cantidad extra llamada 'Powerplay' para que, en caso de ganar, las ganancias se multipliquen por dos, por tres, por cinco o por diez.

En Idaho y Montana, el Powerball se incluye con Power Play por un precio de compra mínimo de $3 por jugada.

Cuándo son los sorteos y dónde se puede jugar

Los sorteos son todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 pm ET, en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahassee.

Powerball se juega en 45 estados y también en Washington DC, Islas Vírgenes y Puerto Rico.

