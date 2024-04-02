El premio mayor de Powerball sobrepasa los $1,000 millones y ya es el cuarto más alto de su historia

Video 4 curiosidades de Powerball, uno de los juegos más populares y que más dinero acumula en EEUU

Una vez más, no hubo ganadores del premio mayor de Powerball este lunes, por lo que el acumulado sigue aumentando y el próximo miércoles 3 de abril habrá en juego $1,090 millones, con una opción en efectivo de $527.3 millones.

Se trata del cuarto mayor premio de la historia del Powerball, y el noveno más alto de todas las loterías estadounidenses, colocándose apenas un sitio por debajo de los $1,128 millones de Mega Millions que se llevó un boleto de Nueva Jersey el pasado martes.

"Para las loterías, esta es nuestra segunda semana consecutiva en la que podemos ofrecer a los jugadores un premio mayor anunciado de más de mil millones de dólares", dijo en un comunicado Drew Svitko, presidente del grupo de productos Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Pennsylvania. “Si estás pensando en comprar un boleto para el sorteo de Powerball del miércoles, ten en cuenta que solo se necesita un boleto para ganar y una parte de la venta de los boletos permanecerá en tu estado para apoyar buenas causas. ¡Diviértete y buena suerte!", agregó.

Estos fueron los números ganadores del sorteo del 1 de abril de 2024: 19-24-40-42-56 y el Powerball: 23 | Powerplay: 2x.

Aunque este lunes tampoco hubo ganadores del premio mayor, seis boletos vendidos en Florida, Maryland (2), Minnesota, Carolina del Norte y Virginia acertaron las cinco bolas blancas y ganaron premios de $1 millón. Además, a nivel nacional, hubo 53 boletos que ganaron premios de $50,000 y 11 boletos que ganaron premios de $100,000.

En 2023, el premio mayor de Powerball fue ganado seis veces. La última fue el pasado 11 de octubre, con un bote de 1,765 millones que fue para un billete sellado en California.

El 4 de marzo también lo ganó en Virginia con un boleto cuyo sorteo tenía un acumulado de $162.6 millones. Y hubo un gran premio de $754.6 millones en Washington el 6 de febrero.

Cómo se juega Powerball

Para participar, es necesario elegir cinco números entre 1 y 59, además de un sexto número entre el 1 y 26, que se denomina Powerball.

Puedes elegir tus números seleccionándolos en una boleta de juego o puedes dejar que la máquina de lotería elija los números al azar.

Los jugadores ganan un premio al acertar una de las 9 formas de ganar. El premio mayor se gana haciendo coincidir las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja.

Cuáles son las modalidades para reclamar el premio

Los ganadores del premio mayor pueden optar por recibirlo como una anualidad, pagada en 30 pagos graduados durante 29 años, o un pago único.

Ambas opciones de premios anunciadas son anteriores a los impuestos federales y jurisdiccionales.

Cuánto cuesta jugar al Powerball

El boleto para participar cuesta $2 por jugada. Se puede pagar una cantidad extra llamada 'Powerplay' para que, en caso de ganar, las ganancias se multipliquen por dos, por tres, por cinco o por diez.

En Idaho y Montana, el Powerball se incluye con Power Play por un precio de compra mínimo de $3 por jugada.

Cuándo son los sorteos y dónde se puede jugar

Los sorteos son todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 pm ET, en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahassee.

Powerball se juega en 45 estados, y también en Washington DC, Islas Vírgenes y Puerto Rico.

