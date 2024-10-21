Powerball: estos son los números ganadores del sorteo del 21 de octubre, con un premio mayor de $456 millones

Video 4 curiosidades de Powerball, uno de los juegos más populares y que más dinero acumula en EEUU

Powerball dio a conocer este lunes los números ganadores de su sorteo del premio mayor, que tiene una bolsa de $456 millones y una opción en efectivo de $219.9 millones.

Estos son los números ganadores del sorteo del 21 de octubre de 2024: 1-25-57-62-64 y el Powerball: 15| Powerplay: 2x.

PUBLICIDAD

El 12 de agosto, un jugador de Pensilvania se llevó el premio mayor de $213.8 millones. En julio, un jugador de Ohio fue el ganador tras acertar las cinco bolas blancas y la bola roja, por lo que se llevó el gran premio acumulado de $139 millones. Antes, un residente del estado de Nueva Jersey ganó $222 millones.

En mayo, un vecino de Florida se llevó otro premio mayor con $214 millones y, a inicios de abril, un boleto comprado en Oregon ganó el acumulado de $1,326 millones. El 1 de enero, un solo boleto vendido en Michigan se llevó los $842.4 millones del primer sorteo del año de Powerball.

En 2023, el premio mayor de Powerball fue ganado seis veces. La última fue el 11 de octubre, con un bote de 1,765 millones que fue para un billete sellado en California.

El 4 de marzo también lo ganó en Virginia con un boleto cuyo sorteo tenía un acumulado de $162.6 millones. Y hubo un gran premio de $754.6 millones en Washington el 6 de febrero.

Cómo se juega Powerball

Para participar, es necesario elegir cinco números entre 1 y 59, además de un sexto número entre el 1 y 26, que se denomina Powerball.

Puedes elegir tus números seleccionándolos en una boleta de juego o puedes dejar que la máquina de lotería elija los números al azar.

PUBLICIDAD

Los jugadores ganan un premio al acertar una de las 9 formas de ganar. El premio mayor se gana haciendo coincidir las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja.

Cuáles son las modalidades para reclamar el premio

Los ganadores del premio mayor pueden optar por recibirlo como una anualidad, pagada en 30 pagos graduados durante 29 años, o un pago único.

Ambas opciones de premios anunciadas son anteriores a los impuestos federales y jurisdiccionales.

Video ¿Qué hacer si ganas el Mega Millions o el Power Ball?: consejos de una asesora financiera

Cuánto cuesta jugar al Powerball

El boleto para participar cuesta $2 por jugada. Se puede pagar una cantidad extra llamada 'Powerplay' para que, en caso de ganar, las ganancias se multipliquen por dos, por tres, por cinco o por diez.

En Idaho y Montana, el Powerball se incluye con Power Play por un precio de compra mínimo de $3 por jugada.

Cuándo son los sorteos y dónde se puede jugar

Los sorteos son todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 pm ET, en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahassee.

Powerball se juega en 45 estados, y también en Washington DC, Islas Vírgenes y Puerto Rico.

Mira también: