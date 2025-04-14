Powerball: estos son los números ganadores del sorteo del 14 de abril de 2025

Video 4 curiosidades de Powerball, uno de los juegos más populares y que más dinero acumula en EEUU

Powerball realizó este lunes su sorteo del premio mayor, con $100 millones acumulados, con una opción en efectivo de $44.8 millones.

Estos son los números ganadores del sorteo del 14 de abril: 3-20-30-52-62 y el Powerball: 1 | Powerplay: 3x

El último ganador del premio mayor fue un jugador de Anaheim, California, que el 29 de marzo se llevó $526.5 millones. Antes, el 18 de enero, otro participante resultó afortunado con $331 millones.

El 7 de diciembre, una persona de Nueva York acertó la combinación ganadora del jackpot de $256 millones. Anteriormente, un solo boleto vendido en Georgia acertó los seis números del premio mayor de $478.2 millones el 23 de octubre.

Cómo se juega Powerball

Para participar, es necesario elegir cinco números entre 1 y 59, además de un sexto número entre el 1 y 26, que se denomina Powerball.

Puedes elegir tus números seleccionándolos en una boleta de juego o puedes dejar que la máquina de lotería elija los números al azar.

Los jugadores ganan un premio al acertar una de las 9 formas de ganar. El premio mayor se gana haciendo coincidir las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja.

Cuáles son las modalidades para reclamar el premio

Los ganadores del premio mayor pueden optar por recibirlo como una anualidad, pagada en 30 pagos graduados durante 29 años, o un pago único.

Ambas opciones de premios anunciadas son anteriores a los impuestos federales y jurisdiccionales.

Video ¿Qué hacer si ganas el Mega Millions o el Power Ball?: consejos de una asesora financiera

Cuánto cuesta jugar al Powerball

El boleto para participar cuesta $2 por jugada. Se puede pagar una cantidad extra llamada 'Powerplay' para que, en caso de ganar, las ganancias se multipliquen por dos, por tres, por cinco o por diez.

En Idaho y Montana, el Powerball se incluye con Power Play por un precio de compra mínimo de $3 por jugada.

Cuándo son los sorteos y dónde se puede jugar

Los sorteos son todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 pm ET, en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahassee.

Powerball se juega en 45 estados, y también en Washington DC, Islas Vírgenes y Puerto Rico.

