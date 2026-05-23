Números ganadores de Powerball: mira los resultados del sorteo del 23 de mayo con un premio mayor de $131 millones
Estos son los números ganadores del sorteo de Powerball de este sábado. Consulta la combinación para saber si eres el próximo millonario.
Powerball realizó este sábado su sorteo del premio mayor, que acumula $131 millones, con la opción en efectivo de $57.6 millones.
Estos son los números ganadores del 23 de mayo: 16-41-4-26-66 y el Powerball: 48 | Powerplay: 2x
El pasado 6 de septiembre, dos billetes vendidos en Missouri y Texas se repartieron los cerca de $1,800 millones del segundo jackpot más alto de su historia.
El anterior ganador del máximo premio fue un afortunado de California, que el 31 de mayo se llevó $205 millones. Anteriormente, un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril.
Un jugador de Anaheim, California, ganó el 29 de marzo $526.5 millones. Y el 18 de enero, otro participante resultó agraciado con $331 millones.
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Cómo se juega Powerball
Para participar, es necesario elegir cinco números entre 1 y 59, además de un sexto número entre el 1 y 26, que se denomina Powerball.
Puedes elegir tus números seleccionándolos en una boleta de juego o puedes dejar que la máquina de lotería elija los números al azar.
Los jugadores ganan un premio al acertar una de las 9 formas de ganar. El premio mayor se gana haciendo coincidir las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja.
Cuáles son las modalidades para reclamar el premio
Los ganadores del premio mayor pueden optar por recibirlo como una anualidad, pagada en 30 pagos graduados durante 29 años, o un pago único.
Ambas opciones de premios anunciadas son anteriores a los impuestos federales y jurisdiccionales.
Cuánto cuesta jugar al Powerball
El boleto para participar cuesta $2 por jugada. Se puede pagar una cantidad extra llamada 'Powerplay' para que, en caso de ganar, las ganancias se multipliquen por dos, por tres, por cinco o por diez.
En Idaho y Montana, el Powerball se incluye con Power Play por un precio de compra mínimo de $3 por jugada.
Cuánto cuesta jugar al Powerball
El boleto para participar cuesta $2 por jugada. Se puede pagar una cantidad extra llamada 'Powerplay' para que, en caso de ganar, las ganancias se multipliquen por dos, por tres, por cinco o por diez.
En Idaho y Montana, el Powerball se incluye con Power Play por un precio de compra mínimo de $3 por jugada.
Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.