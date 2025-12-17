Juego y Lotería

Resultados de la lotería Powerball de hoy, 17 de diciembre de 2025, con un premio mayor de $1,250 millones

Estos son los números ganadores del sorteo de Powerball de este miércoles. Consulta la combinación para saber si eres el próximo millonario.

Video “Estoy sorprendido y extasiado”: conoce al ganador del premio de Powerball más grande de la historia

Powerball llevó a cabo este miércoles su sorteo del premio mayor, que acumula $1,250 millones, con la opción en efectivo de $572.1 millones.

Esta es la combinación ganadora del sorteo del 17 de diciembre: 25-33-53-62-66 y el Powerball: 17 | Powerplay: 4x

El pasado 6 de septiembre, dos billetes vendidos en Missouri y Texas se repartieron los cerca de $1,800 millones del segundo jackpot más alto de su historia.

El anterior ganador del máximo premio fue un afortunado de California, que el 31 de mayo se llevó $205 millones. Anteriormente, un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril.

Un jugador de Anaheim, California, ganó el 29 de marzo $526.5 millones. Y el 18 de enero, otro participante resultó agraciado con $331 millones.

Cómo se juega Powerball

Para participar, es necesario elegir cinco números entre 1 y 59, además de un sexto número entre el 1 y 26, que se denomina Powerball.

Puedes elegir tus números seleccionándolos en una boleta de juego o puedes dejar que la máquina de lotería elija los números al azar.

Los jugadores ganan un premio al acertar una de las 9 formas de ganar. El premio mayor se gana haciendo coincidir las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja.

Cuáles son las modalidades para reclamar el premio

Los ganadores del premio mayor pueden optar por recibirlo como una anualidad, pagada en 30 pagos graduados durante 29 años, o un pago único.

Ambas opciones de premios anunciadas son anteriores a los impuestos federales y jurisdiccionales.

Cuánto cuesta jugar al Powerball

El boleto para participar cuesta $2 por jugada. Se puede pagar una cantidad extra llamada 'Powerplay' para que, en caso de ganar, las ganancias se multipliquen por dos, por tres, por cinco o por diez.

En Idaho y Montana, el Powerball se incluye con Power Play por un precio de compra mínimo de $3 por jugada.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

