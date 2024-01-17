Números ganadores del Powerball: mira los resultados del 17 de enero con un premio mayor de $102 millones

Video 4 curiosidades de Powerball, uno de los juegos más populares y que más dinero acumula en EEUU

Powerball sorteó este miércoles los números ganadores del 17 de enero de 2024, con un premio mayor de $102 millones y una opción en efectivo de $50.5 millones.

Estos son los números ganadores del sorteo del 17 de enero de 2024: 18-22-43-61-65 y el Powerball: 2 | Powerplay: 4x.

Apenas el pasado 1 de enero, un solo boleto, vendido en Michigan, se llevó los $842.4 millones del primer sorteo del año de Powerball. En 2023, el premio mayor de Powerball fue ganado seis veces. La última fue el pasado 11 de octubre, con un bote de 1,765 millones que fue para un billete sellado en California.

El 4 de marzo también lo ganó en Virginia con un boleto cuyo sorteo tenía un acumulado de $162.6 millones. Y hubo un gran premio de $754.6 millones en Washington el 6 de febrero.

Cómo se juega Powerball

Para participar, es necesario elegir cinco números entre 1 y 59, además de un sexto número entre el 1 y 26, que se denomina Powerball.

Puedes elegir tus números seleccionándolos en una boleta de juego o puedes dejar que la máquina de lotería elija los números al azar.

Los jugadores ganan un premio al acertar una de las 9 formas de ganar. El premio mayor se gana haciendo coincidir las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja.

Cuáles son las modalidades para reclamar el premio

Los ganadores del premio mayor pueden optar por recibirlo como una anualidad, pagada en 30 pagos graduados durante 29 años, o un pago único.

Ambas opciones de premios anunciadas son anteriores a los impuestos federales y jurisdiccionales.

¿Qué hacer si ganas el Mega Millions o el Power Ball?: consejos de una asesora financiera

Cuánto cuesta jugar al Powerball

El boleto para participar cuesta $2 por jugada. Se puede pagar una cantidad extra llamada 'Powerplay' para que, en caso de ganar, las ganancias se multipliquen por dos, por tres, por cinco o por diez.

En Idaho y Montana, el Powerball se incluye con Power Play por un precio de compra mínimo de $3 por jugada.

Cuándo son los sorteos y dónde se puede jugar

Los sorteos son todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 pm ET, en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahassee.

Powerball se juega en 45 estados, y también en Washington DC, Islas Vírgenes y Puerto Rico.

