Powerball

$1,100 millones: Powerball sortea el quinto mayor premio de su historia

El próximo sorteo tendrá lugar este lunes 1 de septiembre y pondrá en juego un premio mayor con una opción en efectivo de $498.4 millones.

Video Premio mayor del Powerball sube a $1,000 millones: ¿cuántas probabilidades hay de ganar?

Este sábado 30 de agosto tampoco hubo ganadores del premio mayor de Powerball, cuyo acumulado ahora asciendo a $1,100 millones, el quinto premio más alto de la historia del juego.

El próximo sorteo tendrá lugar este lunes 1 de septiembre. El premio mayor cuenta con una opción en efectivo de $498.4 millones.

"EEUU ha esperado todo el año la oportunidad de jugar por un premio de 1,000 millones de dólares, y qué mejor momento que el Loabor Day, para un sorteo de Powerball de 1,100 millones", dijo Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Iowa.

Estos fueron los números ganadores del sorteo del 30 de agosto: 3-18-22-27-33 y el Powerball: 17 | Power Play: 3x.

Aunque no hubo ganadores del premio mayor, en el sorteo de anoche nueve boletos (4 en California y el resto en Connecticut, Florida, Illinois, Massachusetts y Pensilvania) acertaron las cinco bolas blancas y ganaron premios de $1 millón. Otros tres boletos vendidos en Colorado, Indiana y New Hampshire acertaron las cinco bolas blancas y aumentaron el premio de $1 millón a $2 millones, ya que incluían la opción Power Play, por $1 más. También hubo 115 boletos ganadores de $50,000 y 27 boletos ganadores de $150,000.

El último ganador del premio mayor había sido un afortunado de California, que el 31 de mayo se llevó $205 millones. Antes, un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril.

Un jugador de Anaheim, California, ganó el 29 de marzo $526.5 millones. El 18 de enero, otro participante fue el afortunado con $331 millones.

El 7 de diciembre, una persona de Nueva York acertó la combinación ganadora del jackpot de $256 millones. Anteriormente, un solo boleto vendido en Georgia acertó los seis números del premio mayor de $478.2 millones el 23 de octubre.

Cómo se juega Powerball

Para participar, es necesario elegir cinco números entre 1 y 59, además de un sexto número entre el 1 y 26, que se denomina Powerball.

Puedes elegir tus números seleccionándolos en una boleta de juego o puedes dejar que la máquina de lotería elija los números al azar.

Los jugadores ganan un premio al acertar una de las 9 formas de ganar. El premio mayor se gana haciendo coincidir las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja.

Cuáles son las modalidades para reclamar el premio

Los ganadores del premio mayor pueden optar por recibirlo como una anualidad, pagada en 30 pagos graduados durante 29 años, o un pago único.

Ambas opciones de premios anunciadas son anteriores a los impuestos federales y jurisdiccionales.

Video ¿Qué hacer si ganas el Mega Millions o el Power Ball?: consejos de una asesora financiera

Cuánto cuesta jugar al Powerball

El boleto para participar cuesta $2 por jugada. Se puede pagar una cantidad extra llamada 'Power Play' para que, en caso de ganar, las ganancias se multipliquen por dos, por tres, por cinco o por diez.

En Idaho y Montana, el Powerball se incluye con Power Play por un precio de compra mínimo de $3 por jugada.

Cuándo son los sorteos y dónde se puede jugar

Los sorteos son todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 pm ET, en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahassee.

Powerball se juega en 45 estados, y también en Washington DC, Islas Vírgenes y Puerto Rico.

Video Controlar las emociones y buscar asesoría: esto es lo que debes hacer si ganas el premio mayor del Powerball
