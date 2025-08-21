No hubo ganador del Powerball y el premio mayor ahora acumula $700 millones

Video 4 curiosidades de Powerball, uno de los juegos más populares y que más dinero acumula en EEUU

Nadie ganó el premio mayor de Powerball este miércoles 20 de agosto, por lo que el acumulado ascendió a $700 millones, con una opción en efectivo de $316.3 millones, el premio más elevado en más de un año.

Estos fueron los números ganadores del sorteo del 20 de agosto: 31-59-62-65-68 y el Powerball: 5 | Power Play: 2x.

Dos billetes, vendidos en Michigan y Oklahoma respectivamente, acertaron las cinco bolas blancas y se llevaron $ 1 millón, y otra persona en Tennessee se llevó $2 millones por haber acertado también el Power Play.

El próximo sorteo tendrá lugar el sábado 23 de agosto y pondrá en juego el premio mayor más elevado desde que el 6 de abril de 2024 un usuario en Oregon se llevó $ 1,000 millones. Desde entonces el premio se ha ganado 11 veces, pero nunca por encima del acumulado actual.

Los últimos ganadores del Powerball

El último ganador del premio mayor fue un afortunado de California, que el 31 de mayo de este año se llevó $205 millones. Antes, un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril.

Un jugador de Anaheim, California, ganó el 29 de marzo $526.5 millones. El 18 de enero, otro participante fue el afortunado con $331 millones.

El 7 de diciembre, una persona de Nueva York acertó la combinación ganadora del jackpot de $256 millones. Anteriormente, un solo boleto vendido en Georgia acertó los seis números del premio mayor de $478.2 millones el 23 de octubre.

Cómo se juega Powerball

Para participar, es necesario elegir cinco números entre 1 y 59, además de un sexto número entre el 1 y 26, que se denomina Powerball.

Puedes elegir tus números seleccionándolos en una boleta de juego o puedes dejar que la máquina de lotería elija los números al azar.

Los jugadores ganan un premio al acertar una de las 9 formas de ganar. El premio mayor se gana haciendo coincidir las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja.

Cuáles son las modalidades para reclamar el premio

Los ganadores del premio mayor pueden optar por recibirlo como una anualidad, pagada en 30 pagos graduados durante 29 años, o un pago único.

Ambas opciones de premios anunciadas son anteriores a los impuestos federales y jurisdiccionales.

Video ¿Qué hacer si ganas el Mega Millions o el Power Ball?: consejos de una asesora financiera

Cuánto cuesta jugar al Powerball

El boleto para participar cuesta $2 por jugada. Se puede pagar una cantidad extra llamada 'Power Play' para que, en caso de ganar, las ganancias se multipliquen por dos, por tres, por cinco o por diez.

En Idaho y Montana, el Powerball se incluye con Power Play por un precio de compra mínimo de $3 por jugada.

Cuándo son los sorteos y dónde se puede jugar

Los sorteos son todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 pm ET, en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahassee.

Powerball se juega en 45 estados, y también en Washington DC, Islas Vírgenes y Puerto Rico.

