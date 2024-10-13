Por qué los cheques del Seguro Social subirán poco en 2025: así se calcula su ajuste

Video Polémica por ligero aumento en los cheques mensuales del Seguro Social para el 2025: “No sirve para nada”

La Administración del Seguro Social anunció recientemente el ajuste en los cheques del Seguro Social del próximo año y puede que para algunos haya resultado decepcionante el alza del 2.5% o de unos $50 mensuales.

En esta nota explicamos cómo se calcula el ajuste que se realiza anualmente a los cheques del Seguro Social y por qué el aumento del 2025 será menor al de años previos.

Cuánto subirán los cheques del Seguro Social en 2025

La Administración del Seguro Social informó que aplicará un alza del 2.5% a los cheques a partir de enero.

En promedio, los beneficiarios del Seguro Social recibirán cerca de $50 más en su cheque del mes, de acuerdo con estimaciones del gobierno. Es una cantidad menor a la de este año (3.2%) y muchísimo más baja que la de 2022 (5.9%) y 2023 (8.7%).

Cómo se calcula el alza en los cheques del Seguro Social (o lo que se conoce como COLA)

El ajuste será menor en 2025 debido a la marcada desaceleración en el índice de precios al consumidor. La Administración del Seguro Social calcula lo que se conoce como COLA o ajuste en el costo de vida utilizando como referencia un índice de precios que en específico mide los cambios en los precios de bienes y servicios más utilizados por adultos mayores, como por ejemplo los precios de lo relacionado con la salud, los alimentos y medicamentos.

Ese índice se ha desacelerado fuertemente desde que la inflación se disparó en 2022 en medio de la pandemia. Esto en parte a las medidas de la Reserva Federal, que elevó significativamente su tasa clave de interés en ese tiempo para controlar el consumo y, así, el alza de los precios. Con una inflación controlada en Estados Unidos, ahora el banco central comenzó a reducir su tasa referencial.

¿Cómo funciona el Seguro Social?

Es un programa que paga miles de millones de dólares a más de 72.5 millones de personas cada año, incluyendo personas con una discapacidad y recursos económicos bajos.

El Seguro Social es financiado con los impuestos. El gobierno utiliza los 'taxes' que pagan los trabajadores para pagarle entonces a las personas que se retiraron, que padecen una discapacidad, los sobrevivientes de trabajadores fallecidos y dependientes de los beneficiarios.

El dinero que no se usa va a un fideicomiso del Seguro Social. Entonces el dinero de ese fideicomiso junto con las contribuciones que siguen haciendo los trabajadores es el 'pote' con el que se pagarán las jubilaciones futuras.

¿Cómo se calcula cuánto dinero recibirás cada mes?

El gobierno calcula un porcentaje tomando como referencia los salarios más altos que registraste durante 35 años y el momento en el que decidistas (o decidas) comenzar a recibir los beneficios de jubilación.

De acuerdo con las tablas de la Administración del Seguro Social para 2025, el cheque promedio para una persona en jubilación plena será de $4,018 mensuales. Asimismo, el cheque promedio mensual de quienes reciben el Seguro Social Suplementario (SSI por su sigla en inglés) será en 2025 de $967, de acuerdo con esos datos.

