Video Apagón económico: ¿En qué consiste el llamado de activistas a un boicot el 28 de febrero?

A partir de este 24 de junio de 2025 y hasta el último día del mes, la cadena de comida rápida McDonald’s enfrenta un boicot organizado por el grupo activista The People’s Union USA.

La acción forma parte de una serie de protestas dirigidas contra empresas que han reducido o eliminado sus programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

PUBLICIDAD

El boicot fue anunciado por los activistas a través de Instagram y está liderado por John Schwarz, fundador del grupo.

Según Schwarz, McDonald’s ha priorizado sus ganancias por encima de las personas, evidenciado en prácticas como el aumento de precios, desigualdad salarial y una reducción significativa en sus compromisos de diversidad.

Esta medida llega en un momento complicado para la empresa, que r eportó en abril la mayor caída en ventas en Estados Unidos desde la pandemia.

Boicot a McDonald’s por retroceso en políticas sociales

El motivo principal del boicot es la decisión de McDonald’s de recortar sus programas de diversidad, equidad e inclusión a principios de 2025.

En enero, la compañía dejó de establecer metas concretas para aumentar la diversidad en sus altos cargos y eliminó un programa que promovía la diversidad entre sus proveedores.

Jordann Nunn, directora de recursos humanos para el mercado estadounidense, afirmó en una conferencia en junio que aunque se modificó el enunciado de los programas DEI, “en esencia, ninguno de nuestros programas ha cambiado”.

Sin embargo, para The People’s Union y otros activistas, estas acciones representan un retroceso en el compromiso social de la empresa. Schwarz explicó que el boicot no solo responde a la reducción de metas DEI, sino también a preocupaciones sobre prácticas laborales, estrategias de marketing y precios que afectan a los consumidores.

“Esto va más allá de hamburguesas y papas fritas; se trata de poder”, declaró The People’s Union USA en un comunicado en Instagram el fin de semana. “Cuando nos unimos y les damos un golpe a las corporaciones, nos escuchan”.

PUBLICIDAD

El fundador de The People’s Union también señaló en entrevista con USA Today que “McDonald’s ha demostrado una y otra vez que las ganancias importan más que las personas”.

A principios de junio, The People’s Union señaló también a través de Instagram que McDonald's tiene un historial de "silenciar" a sus trabajadores y bloquear intentos de sindicalización, además de buscar "explotar las cadenas de suministro globales y las lagunas ambientales".

También mencionaron que las iniciativas de diversidad de la corporación son "superficiales", mientras que sus donaciones políticas y cabildeo a menudo "apoyan a candidatos y legislación que socavan la equidad, los derechos laborales y las comunidades marginadas".

El contexto en el que se da el boicot contra McDonald’s

El boicot surge en un contexto de resistencia a la llamada “guerra cultural” que se intensificó con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, quien ha emitido órdenes ejecutivas para eliminar lo que denomina “DEI ilegal” en el gobierno federal y el sector privado. Esto ha llevado a varias empresas a replantear o recortar sus programas de diversidad.

Aunque es difícil medir con exactitud el impacto económico de estas protestas, hay indicios de que sí afectan a las empresas.

Por ejemplo, de acuerdo con CNN, Target atribuyó la reducción en el gasto de sus consumidores durante el primer trimestre de 2025 a la reacción negativa de activistas y comunidades que promovieron boicots por cambios en sus políticas de diversidad. Las visitas a sus tiendas disminuyeron durante cuatro meses consecutivos, de acuerdo con datos de Placer.ai.

PUBLICIDAD

Otras empresas como Walmart, Home Depot y Constellation Brands, empresa matriz de Corona, también han asesorado a los inversores sobre las consecuencias negativas de los clientes y de la legislación en relación con sus políticas DEI.

En el caso de McDonald’s, la situación es delicada, pues la empresa ya enfrenta una caída en sus ventas en Estados Unidos , la más fuerte desde la crisis sanitaria de 2020. Su CEO, Chris Kempczinski, reconoció en abril que los consumidores están “lidiando con la incertidumbre” y que las promociones de valor serán clave para recuperar clientes.

¿Cuáles son los siguientes pasos de The People’s Union tras el boicot contra McDonald's?

El boicot de The People's Union USA contra McDonald's está programado para extenderse hasta el 30 de junio. Sin embargo, este no es un evento aislado, ya que el grupo tiene planes para futuras acciones de protesta.

Según reportan medios como Newsweek, tras esta semana, la organización tiene la intención de organizar un boicot el Día de la Independencia (4 de julio) y un boicot de un mes de duración contra Starbucks, Amazon y Home Depot durante todo julio. Para agosto, tienen previsto un nuevo boicot dirigido a McDonald's, Walmart y Lowe's.

The People's Union USA ya ha organizado boicots en el pasado contra otras grandes empresas como Amazon, Nestlé, Walmart, General Mills y Target.

Mira también: