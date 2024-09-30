Por qué la popular serie Baby Reindeer metió en problemas legales a Netflix

Video 'Bebé reno': la historia real de la acosadora, el origen del nombre y otros secretos

La serie Baby Reindeer (Reno Bebé) se ha vuelto uno de los grandes éxitos recientes de Netflix y en una de las producciones que más problemas legales le ha traído.

Y es que Fiona Harvey, la mujer en la que se basa el personaje de Martha, la villana que acosa al protagónico, Richard Gadd, alega que la serie muestra falsamente que agredió sexualmente al hombre, que le había herido los ojos a este, y que había sido enviada a prisión por acoso.



La demanda por $170 millones fue iniciada después de que, a pesar de que la serie usa el nombre ficticio de Martha para el personaje inspirado por Harvey, algunos espectadores lograron identificarla como la inspiración para villana de la historia.

Harvey alega que a pesar de nunca haber sido convicta de acosar a Gadd, o por ningún otro delito, ni haber agredido sexualmente al creador de la serie, Netflix presenta estos hechos como parte de una historia real, causando daños a su reputación.

El juez federal que preside el caso negó la moción de Netflix de anular los cargos y desestimar la demanda dando luz verde al procedimiento, señalando que el programa se presentó erróneamente como una "historia real" y que Netflix "no hizo ningún esfuerzo" por verificar la historia de Gadd o disfrazar a Harvey como la inspiración para Martha.

En su fallo, emitido el viernes en California, el juez Gary Klausner señaló que, ya que los episodios de la serie comienzan con la frase “Esta es una historia real”, los espectadores pueden tomar la trama como hechos verdaderos.

El juez dijo además que si bien las “supuestas acciones de Harvey son reprobables”, considera que las acciones de Martha en el programa son “aún peores” que las de las que Harvey es señalada.

“Existe una gran diferencia entre acechar y ser condenado por acecho en un tribunal de justicia”, dijo Klausner agregando que “existen grandes diferencias entre tocar inapropiadamente y agredir sexualmente, así como entre empujar o sacarle los ojos a otra persona”.

“Si bien las supuestas acciones del demandante son reprobables, las declaraciones de los acusados son de un grado peor y podrían producir un efecto diferente en la mente de un espectador”, concluyó el juez.

Hechos ficticios v. hechos reales en Baby Raindeer

Por su parte Gadd, quien siempre ha mantenido que Harvey lo acechó durante años mientras trabajaba en un pub de Londres, le pellizcaba el trasero y le enviaba miles de correos electrónicos y mensajes de voz perturbadores, dijo que aunque la denunció a la policía Harvey solo recibió una “advertencia de acoso” y nunca fue procesada.

Gadd ha dicho que el programa de Netflix y la obra de teatro en la que se basa, son ficticios y no pretendían ser un “relato escena por escena” de lo que ocurrió en realidad.

De acuerdo a un reporte del diario inglés Sunday Times, Gadd tenía reservas sobre la frase “Esta es una historia real”, pero que al final fue incluida por exigencia de Netflix.

Klausner mencionó el artículo del Sunday Times en su fallo, argumentando que podría demostrar “malicia real”, ya que parece mostrar que Netflix optó por presentar la historia como un hecho real cuando sabían que era ficticia.

Para ganar un caso de difamación, un demandante generalmente debe probar que el demandado hizo una declaración falsa sobre el demandante, que la declaración fue publicada o comunicada a un tercero, que el demandado fue al menos negligente al hacer la declaración, que el demandante sufrió algún daño a su reputación u otros daños

A pesar de que Harvey no es mencionada en la serie, miembros del público la identificaron a través de sus publicaciones en las redes sociales. Harvey alega haber recibido amenazas de muerte, mientras que el juez reconoció que había sufrido “una angustia emocional grave” y que tenía miedo de salir a la calle.

Klausner dijo que Netflix no solo “debió haber sabido que los hechos y acciones atribuidas a la demandante a través de Martha eran falsos” sino también “que los espectadores descubrirían su identidad y la acosarían basándose en dichos hechos y acciones falsos”.

“Los acusados no hicieron ningún esfuerzo por investigar la exactitud de estos hechos y acciones, ni por tomar medidas adicionales para ocultar su identidad”.

Sin embargo, al rechazar la moción de Netflix de desestimar la demanda Klausner también desestimó reclamaciones adicionales de Harvey por negligencia, violación de sus derechos de uso comercial de su indentidad y daños punitivos y permitió que Harvey presentara una reclamación por infligir intencionalmente angustia emocional, que se aplica a declaraciones falsas “extremas e indignantes”.

“Parece que un espectador razonable podría entender que las declaraciones sobre Martha se referían a la demandante”, escribió el juez. “La serie afirma que la demandante es una criminal convicta que agredió sexual y violentamente a Gadd. Estas declaraciones pueden llegar al nivel de conducta extrema e indignante”.

"Este no es el caso típico en el que un demandante es una de los cientos de personas que coinciden con las características generales de un personaje ficticio”, concluyó Klausner.

