¿Qué hay detrás de los pollos de Costco a solo $4.99? Una demanda expone una cruda realidad

Pero según la demanda, Costco promueve intencionalmente la cría de pollos de engorde demasiado grandes, al punto que muchos de ellos no pueden ni siquiera soportar su propio peso y se caen al suelo, pierden las plumas y tienen hasta dermatitis. Al no poder caminar, las aves no consiguen ni alimentarse ni beber agua, por lo que van muriendo lenta y dolorosamente.