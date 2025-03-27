Un niño decía que había un "monstruo" debajo de su cama: su niñera encontró allí a un hombre escondido

Video Una niñera buscaba un monstruo bajo la cama y encontró un hombre escondido

Los monstruos no existen, ¿cierto? Eso creía una niñera de Kansas que encontró un "monstruo" escondido debajo de la cama de uno de los niños que estaba bajo su cuidado.

De acuerdo con la oficina del sheriff del condado de Barton, agentes de la policía acudieron a un llamado tras un disturbio en una casa a las afueras de la ciudad de Great Bend, en la noche del pasado lunes.

Al llegar al lugar, los agentes hablaron con la niñera que estaba cuidando a los niños en la residencia.

La mujer, cuya identidad no fue revelada, contó que, al acostar a los niños, uno de ellos se quejó de que había un "monstruo" debajo de su cama.

Fue entonces cuando intentó mostrar al niño que no había nada escondido allí. Sin embargo, para su sorpresa, se encontró cara a cara con un hombre que estaba escondido.

Según las autoridades, “se produjo un altercado con la niñera y uno de los niños resultó golpeado en el forcejeo”.

El sospechoso huyó del lugar antes de que llegaran los agentes.

La policía detiene al “monstruo” escondido bajo la cama de un niño de Kansas

La niñera identificó al sospechoso como Martin Villalobos Junior, e informó a las autoridades que el hombre llegó a vivir en esa casa en el pasado, pero que tenía orden de restricción por maltrato, por lo que no debía acercarse a la propiedad.

Ni las autoridades ni la niñera aclararon si el hombre estaba directamente relacionado con los niños.

Los agentes buscaron al sospechoso por la zona esa noche, pero no pudieron localizarlo.

Fue hasta la mañana siguiente que el sospechoso fue visto por la policía e intentó huir. Tras una breve persecución a pie, Villalobos fue capturado.

El hombre ,de 27 años, fue arrestado y transportado a la cárcel del condado de Barton y “fue fichado por cargos de secuestro con agravantes, robo con agravantes, agresión con agravantes, puesta en peligro de menores, delito grave de obstrucción de un oficial de la ley y la violación de una orden de protección contra el abuso” y se le fijó una fianza de $500,000.

